Celtics – Knicks et Lakers – Wolves pour l’opening night !

C’est The Athletic qui l’annonce : la saison NBA débutera le mardi 22 octobre et pour « l’opening night » de la saison 2023/24, on aura droit à un superbe Celtics – Knicks à l’Est, et à une belle opposition entre les Lakers et les Wolves. L’occasion pour LeBron James et Anthony Davis de retrouver Anthony Edwards, mais aussi Rudy Gobert.

Après avoir prolongé leurs hommes-forts, mais aussi recruter Mikal Bridges, les Knicks apparaissent comme de très sérieux outsiders à l’Est, et c’est l’adversaire idéal pour offrir une belle affiche à Boston où les Celtics recevront leurs bagues de champion NBA.

Pour ce « double header », la NBA a une nouvelle fois choisi les Lakers, désormais seuls locataires de la Crypto.com Arena. L’occasion de voir trois champions olympiques, et peut-être Bronny James, l’une des rares nouvelles têtes chez les Lakers.

Après la révélation de cette « opening night », le reste du calendrier 2024/25 devrait être connu dans les prochains jours, mais on note déjà que la saison débutera la même semaine qu’en 2023, et les joueurs qui ont participé aux Jeux olympiques auront deux bons mois pour être à 100% pour la reprise.

Par ailleurs, le 23 octobre, les Sixers de Paul George recevront les Bucks, et les Clippers inaugureront leur Intuit Dome face aux Suns de Kevin Durant.