Un été parfait pour la dernière olympiade de LeBron James

Tous les quatre ans depuis son arrivée dans le monde professionnel, LeBron James a l’habitude de gagner quelque chose. En 2008, c’était le titre olympique avec Team USA. En 2012, aussi, avec le trophée de champion NBA en plus. En 2016 et 2020, il a encore terminé la saison NBA avec le trophée dans les bras.

Ainsi, en 2024, de passage en France pour les Jeux olympiques, et même à 39 ans passés, il a encore pu fêter ça avec une médaille d’or autour du cou.

« C’est essentiel, et c’est pour ça que je le fais. Je le fais pour ma famille », a-t-il commenté après la victoire face à la France en finale samedi soir. « Ma femme s’occupe de moi, elle est la meilleure. Sans elle, je ne serais pas en position de faire ce que je fais. J’adore. Donc avoir ma femme, mes deux fils et ma fille, plus le reste de ma famille ici, c’était le plus important. »

En plus de gagner une troisième médaille d’or, LeBron James a même été élu meilleur joueur de la compétition. « C’est un honneur. Je ne sais pas qui vote, mais je suis même étonné qu’ils aient voté pour moi. Mais avec la médaille, qui est le plus important pour moi, c’est plutôt cool », réagit-il.

« Je ne m’imagine pas jouer à Los Angeles »

Un tournoi qui restera comme un des plus relevés de l’histoire. « Le basket est un sport mondial, tout le monde aime ce sport. On l’a vu dans les deux matches contre la Serbie, ou face à la France. Mais on a aussi vu des équipes compétitives comme Porto Rico, le Soudan du Sud, l’Australie est toujours une bonne équipe, l’Allemagne a gagné la Coupe du monde en 2023 », liste LeBron James.

Remporter ces Jeux olympiques en France est-il plus fort que ceux de Pékin 2008 ou Londres 2012 ? Team USA version 2024 dépasse-t-elle les anciennes équipes que le « King » a connues ?

« Ce sont les meilleurs Jeux parce que c’est ceux que je vis maintenant », répond-il. « La Redeem Team devait rebondir après plusieurs années où on ne jouait pas à notre meilleur niveau. On a bien joué en 2012 et on a gagné à Londres. On n’a pas aimé la performance de l’été dernier et on a monté cette équipe très vite. En moins d’un mois, on a réussi à faire ça. »

Alors, cette habitude de gagner tous les quatre ans va-t-elle continuer ? L’âge n’a semble-t-il pas d’impact sur LeBron James, donc pourquoi le voir, chez lui, à Los Angeles en 2028 ? « Je ne m’imagine pas jouer à Los Angeles. Après, je ne me voyais pas à Paris, mais dans quatre ans, je ne m’y vois pas », conclut-il.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.