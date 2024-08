Calendrier NBA : un premier match de Noël pour Victor Wembanyama

« Victor Wembanyama au Madison Square Garden », épisode 2. Selon Shams Charania, les Spurs se déplaceront à New York pour affronter les Knicks le jour de Noël. Il s’agira donc d’une première participation au « Christmas Day » pour l’Alien français.

Cette programmation toujours très attendue met également à l’affiche le « remake » de la dernière finale de conférence à l’Ouest, entre les Wolves et les Mavs, à Dallas. À l’Est, les Sixers « new look » avec Paul George se déplaceront chez les champions en titre, les Celtics.

À l’Ouest enfin, deux autres belles affiches, sur le papier au moins : le déplacement des Lakers sur le parquet des Warriors, et celui des Nuggets à Phoenix pour affronter les Suns.

Une première depuis 2016 pour les Spurs

On notera que sur les dix équipes à l’affiche pour la saison 2024/25, huit l’étaient déjà l’an dernier (Knicks, Sixers, Suns, Mavs, Nuggets, Warriors, Lakers et Celtics). Exit la saison prochaine deux formations de l’Est, les Bucks et le Heat, et place aux Wolves et aux Spurs donc.

Les joueurs du Minnesota n’avaient plus eu cet honneur depuis 2017, tandis que les Texans retrouvent la soirée de Noël pour la première fois depuis 2016. Une époque où Kawhi Leonard et Tony Parker étaient encore en poste.

Pour mémoire, Victor Wembanyama avait souffert lors de son premier passage dans l’antre new-yorkaise en novembre dernier. Le futur rookie de l’année s’était contenté d’une sortie à 14 points (4/14 aux tirs) et 9 rebonds dans une lourde défaite infligée à son équipe (105-126).