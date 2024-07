Quel cinq de départ pour Team USA aux Jeux olympiques ?

À la veille du début du training camp de Team USA pour les Jeux olympiques de Paris 2024, une grande question anime les débats : qui seront les cinq titulaires de Steve Kerr pour cette compétition ?

« C’est une excellente question » répondait la semaine dernière le sélectionneur, qui laissera sa place après le tournoi. « Mon staff et moi en avons beaucoup parlé, mais c’est un bon casse-tête à avoir. Comment retenir cinq joueurs parmi ces douze qui entreront, je pense, tous au Hall of Fame un jour ? L’idée, ce sera de trouver des combinaisons qui fonctionnent et de trouver des cinq qui peuvent être efficaces des deux côtés du terrain. Notre travail à Las Vegas sera de trouver des associations de cinq joueurs qui fonctionnent et de demander aux douze joueurs de se dédier pleinement à notre objectif, qui est de remporter la médaille d’or. Peu importe à quoi ressemblera l’équipe et qui jouera. »

Trois légendes intouchables ?

The Athletic s’est en tout cas penché sérieusement sur la question et notamment sur le cas du revenant LeBron James. À 39 ans passés, certains l’imaginaient ainsi sortir du banc pour sa quatrième olympiade, mais nos confrères ont discuté avec des membres de la fédération américaine, qui ont remis en doute cette hypothèse.

En toute logique, « King James » prendra donc place dans le cinq, sans pour autant avoir besoin d’en faire autant qu’avant. Un rôle de « point forward » semble taillé pour lui, permettant à Stephen Curry de jouer énormément sans ballon. Car, à la mène, c’est bel et bien le chouchou du sélectionneur Steve Kerr, qui devrait démarrer pour ses premiers Jeux olympiques en carrière.

Autre légende de cet effectif pléthorique : Kevin Durant. Probablement le meilleur joueur de l’histoire de Team USA. Après Londres, Rio et Tokyo, il visera une quatrième médaille d’or record à Paris, si possible avec la manière. Sauf immense surprise, son vécu en sélection conjugué à son niveau de jeu dans le basket FIBA lui assureront un statut de titulaire (et de « go-to-guy » dans les moments chauds ?).

Jouer « small-ball » ou « tall-ball » ?

Ne resterait alors plus que deux places à décerner. L’une d’elles devrait revenir à Joel Embiid. À 100% physiquement, il est peut-être le pivot le plus dominateur de la planète de chaque côté du parquet et, quand on sait à quel point il est déterminé à l’idée de participer à ces JO, Steve Kerr devrait le préférer à Anthony Davis et Bam Adebayo.

Autour de l’évident quatuor LeBron James – Stephen Curry – Kevin Durant – Joel Embiid, il ne manquerait plus qu’un titulaire à trouver. Le sélectionneur décidera-t-il de jouer petit, avec deux arrières ou trois ailiers, ou optera-il plutôt pour une formule avec deux intérieurs de métier ?

Plusieurs noms ont des arguments à faire valoir : Devin Booker et Anthony Edwards à l’arrière, Kawhi Leonard et Jayson Tatum à l’aile, Anthony Davis à l’intérieur. Laissant Jrue Holiday, Tyrese Haliburton et Bam Adebayo plus en retrait.

Sur le papier, ce sont en tout cas Kawhi Leonard et Anthony Davis qui semblent tenir la corde, car ils permettraient de régler les principaux maux de Team USA à la dernière Coupe du monde : le manque de défense sur les extérieurs et le manque de présence au rebond.

De toute évidence, c’est un problème de riche qui s’offre à Steve Kerr. Le genre de problème que tout sélectionneur rêve d’avoir, apportant son lot de pression, mais qui lui permettra surtout de s’adapter selon l’adversaire des États-Unis. La France, le Canada, la Serbie ou l’Allemagne sont déjà prévenus…