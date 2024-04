Steve Kerr particulièrement impatient de coacher Team USA aux Jeux olympiques de Paris

Depuis une semaine, on connaît officiellement l’effectif de Team USA pour les Jeux olympiques de Paris. Avec notamment LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry, ou encore Joel Embiid, Anthony Davis et Kawhi Leonard, les Américains arriveront dans la capitale française avec une véritable « Dream Team ».

Forcément, pour Steve Kerr, après une Coupe du monde 2023 terminée sans médaille avec un groupe séduisant mais très jeune, c’est Noël avant l’heure.

« L’effectif est incroyable. Ce sera tellement agréable de coacher cette équipe avec Mark Few, Erik Spoelstra et Tyronn Lue. Je ne peux pas être plus impatient », annonce le sélectionneur américain. « Cela rappelle un peu la Dream Team de 1992, mais la différence, c’est que tout le monde est bon désormais. En 1992, Chuck Daly n’a pas eu besoin de prendre un temps-mort et chaque match était gagné de 20, 30, 40 ou 50 points. Ce n’est plus la même chose désormais. Tout le monde a des armes et il y a de grandes équipes. Malgré les noms de cet effectif, ce ne sera pas facile. Mais si les joueurs jouent ensemble et se sacrifient, ce sera très plaisant. »

Stephen Curry précieux pour l’alchimie du groupe

Pour sa dernière compétition internationale avec Team USA, Steve Kerr aura donc une équipe superbe, avec une cerise sur le gâteau : Stephen Curry. Le meneur de jeu des Warriors va profiter de sa dernière chance pour passer une médaille d’or olympique autour de son cou. Vivre ces Jeux ensemble est un cadeau pour les deux hommes.

« Il apporte tellement à une équipe. Sur le terrain évidemment, mais il va aider aussi pour l’alchimie et pour faire comprendre l’implication que ça demande à chacun », explique le coach de Golden State.

Pourquoi donc ? « Si on y pense, si on joue à neuf, alors trois Hall of Famers ne joueront pas. C’est dangereux si les gars ne gèrent pas cela de la bonne manière. Donc tout le monde doit être au diapason émotionnellement, spirituellement et physiquement. D’après mon expérience, on peut avoir besoin de tout le monde mais il faut beaucoup d’engagement mutuel pour réussir dans ces environnements » conclut ainsi Steve Kerr.

EFFECTIF TEAM USA

Meneurs : Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday

Extérieurs : LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards, Kawhi Leonard

Intérieurs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo