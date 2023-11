Steve Kerr quittera Team USA après les Jeux olympiques 2024

Deux compétitions, puis s’en va. Comme son prédécesseur Gregg Popovich, Steve Kerr ne restera pas longtemps sur le banc de Team USA. Le coach des Warriors a en effet confirmé son départ, après les Jeux olympiques 2024.

Il n’aura donc dirigé la sélection américaine que pour la Coupe du monde 2023, terminée à la quatrième place, puis à Paris l’été prochain.

« Non », répond-il à The Athletic quand on lui demande s’il continuera l’aventure après 2024. « Pour moi, c’est deux ans. C’est un cycle. Popovich a coaché pour la Coupe du monde et les Jeux, maintenant, c’est à moi de passer le relais. Je trouve que ça devrait se passer comme ça. »

Le sélectionneur ajoute que diriger l’équipe américaine reste un « énorme engagement ». « C’était différent avec Mike Krzyzewski et Jerry Colangelo, car ils essayaient de construire une culture et un système pour les années à venir. Cela avait du sens pour Coach K de rester. Mais à ce stade, on fait un cycle et on laisse la main. »

Steve Kerr veut annoncer son groupe le plus vite possible

Steve Kerr aura passé cinq ans au total sur le banc de Team USA puisqu’il fut l’assistant de Gregg Popovich à la Coupe du monde 2019 puis aux JO de Tokyo en 2021. Qui prendra sa succession ? Grant Hill et USA Basketball pourraient se tourner vers les assistants du sélectionneur actuel, Tyronn Lue ou Erik Spoelstra en l’occurrence.

En attendant, le coach quadruple champion NBA avec Golden State doit assembler une équipe pour Paris 2024 afin d’espérer partir sur une médaille d’or comme Gregg Popovich. Comme les stars sont motivées, il ne devrait avoir aucun mal à former un groupe très compétitif.

« Cette discussion arrivera dans les deux prochains mois. On aimerait avoir la liste le plus tôt possible. On n’a pas de date, mais on ne veut pas laisser les joueurs dans l’incertitude », annonce Steve Kerr. « On veut que chacun soit enthousiaste à l’idée de jouer pour Team USA, c’est le premier signe. Dès lors, on parle sérieusement. Beaucoup ont faim de jouer. On ne peut en prendre que 12 donc ce sera très, très difficile. »