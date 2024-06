Steve Kerr : « Nous ne sommes plus en 1992 »

Les États-Unis sont donc tombés face à l’Allemagne, en demi-finale de la Coupe du monde. Une défaite au final logique, Team USA n’ayant plus la marge de remporter les compétitions FIBA sans envoyer sa meilleure équipe.

« Le jeu s’est mondialisé au cours des trente dernières années » rappelle Steve Kerr, comme rapporté par BasketNews. « Ces matchs sont difficiles. Nous ne sommes plus en 1992. Les joueurs sont meilleurs partout dans le monde. Les équipes sont meilleures. Il n’est pas facile de gagner la Coupe du monde ou les Jeux olympiques. »

Cette version de Team USA, extrêmement jeune, s’est battue avec ses forces (le rythme, l’adresse de loin…) mais n’a pas réussi à suffisamment limiter ses faiblesses, avec encore beaucoup trop de points laissés sur secondes chances. L’Allemagne a ainsi inscrit 25 points suite à des rebonds offensifs, contre 8 pour les Etats-Unis…

« Félicitations à l’Allemagne, elle a été fantastique et méritait sa victoire » continue le sélectionneur américain. « À chaque fois que nous avons lancé une série, ils ont réussi un gros tir ou récupéré un rebond offensif pour réaliser une action décisive. Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. Je suis vraiment fier des gars, ils ont été courageux tout au long du match. Mais nous n’avons pas réussi à atteindre notre but. »

En particulier parce que la défense extérieure n’a pas tenu le choc.

« C’était notre objectif principal. J’accorde beaucoup de crédit à Schroder, car c’est un joueur difficile à contenir. Il est rapide, il a la balle et il pénètre constamment, ce qui menace et compromet la défense », continue Steve Kerr, qui a compris dès la première possession que la soirée allait être compliquée. « Nous avons fait quelques erreurs. Cela peut paraître fou, mais dès le premier rebond offensif du match… Dès le début, nous aurions dû donner le ton, et nous ne l’avons pas fait. Et cela a ouvert des opportunités à (Andreas) Obst (meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points à 4/8 à 3-points). Tout le match s’est ouvert à lui. Il a réussi 8 lancers francs sur 9 et a marqué plusieurs 3-points. Je pense qu’il a été l’une des clés, et nous n’avons pas pu le contrôler ».