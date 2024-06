Au bout du suspense, l’Allemagne élimine les Etats-Unis !!!

Une fois de plus, les Etats-Unis vont quitter la Coupe du monde sans la médaille d’or. Battus 113-111 par l’Allemagne, les Américains joueront la « petite finale » face au Canada dimanche, et c’est logique. Comme la Lituanie, l’Allemagne a fait exploser la défense américaine, et malgré une grosse frayeur, Daniel Theis (21 points) et ses coéquipiers restent invaincus et leur place en finale face à la Serbie est méritée !

A l’entre-deux, Dennis Schroder a beaucoup à se faire pardonner, et il enflamme d’entrée la salle avec une passe « à la Ginobili » pour Daniel Theis, et l’Allemagne prend le meilleur départ (7-2). L’alternance jeu intérieur – jeu extérieur piège les Américains, et Voigtmann va chercher le panier avec la faute (9-4). Bien écartés, les Allemands gênent la défense américaine, et Franz Wagner s’en va dunker pour provoquer le premier temps-mort de Steve Kerr (14-9). Une fois de plus, Jaren Jackson Jr est en difficulté, et les Allemands s’échappent (25-15) avec du très beau basket.

Un record de points à la mi-temps : 119 points cumulés !

Côté Américain, seuls Mikal Bridges et Anthony Edwards sont au niveau et ils limitent la casse (25-20). C’est moins fluide mais ça permet de ne pas sombrer, et même de recoller au score (29-26). Les Etats-Unis jouent bien (aucune balle perdue en 10 minutes !), avec la volonté de se faire des passes et ils sont récompensés.

Leur zone tout-terrain ralentit la montée de balle des Allemands, et Austin Reaves en profite sur la transition pour égaliser (29-29). Sur deux lancers, les Allemands reprennent la main sur la fin du quart-temps (33-31).

Le niveau de jeu ne faiblit pas, Franz Wagner et Reaves se défiant à 3-points (36-36). C’est Edwards qui les départage pour donner l’avantage aux Américains (39-36). C’est une première dans le match, et les joueurs de Steve Kerr insistent pour mener 45-41. Sauf que les Allemands répondent par un 9-0 ! Physiquement, les Allemands tiennent le choc avec Theis à la claquette et Franz Wagner qui déboule en contre attaque (52-48). Comme on se rend coup pour coup, le duo Edwards-Haliburton prend le match à son compte, et les Etats-Unis repassent devant à la mi-temps (60-59). Jamais il n’y avait eu autant de points à la pause dans une demi-finale d’un Mondial.

Team USA revient avec une défense de zone qui est tout de suite punie par Theis, puis Wagner dans le corner. L’Allemagne reprend les commandes et profite des balles perdues américaines pour creuser l’écart (70-64). Après trois minutes, Team USA n’a toujours pas shooté dans le quart-temps !

Le duo Reaves-Edwards entretient le suspense

Haliburton et Edwards débloquent le compteur, mais Schroder les punit à 9 mètres (76-68). Comme en première mi-temps, les Américains sont en difficulté au rebond, et les Allemands flirtent avec les 10 points d’avance grâce à l’épatant Andreas Obst (24 points). À 90 secondes de la fin du 3e quart-temps, Team USA est au bord de la rupture, et l’effacement de Bridges pèse. Heureusement que Bobby Portis sauve les meubles car l’écart pourrait être plus lourd (94-84).

Team USA a 10 minutes pour remonter 10 points et sauver sa peau. Et ça commence mal avec les lancers-francs d’Obst (96-84). La défense américaine n’y est toujours pas, et les Américains s’entêtent à penser qu’ils feront la différence par leur attaque (102-92). Jalen Brunson manque de soutien, et pour ne rien arranger, ils perdent de ballons bêtement.

À cinq minutes de la fin, l’Allemagne a un pied en finale car l’écart se stabilise à 10 points et Schroder commence à faire tourner le chrono (106-96). Sauf que Reaves (21 points) plante un 3-points « ave maria » et Team USA se relance avec un exceptionnel Edwards !!!

À l’entrée du « money time », Team USA n’a plus que 3 points de retard (106-103), et c’est Reaves qui ramène les Etats-Unis à un point (108-107). Il reste 90 secondes, et l’Allemagne sort le grand jeu : Obst et Schroder à 3-points et Bonga au contre redonnent quatre points d’avance (113-109). Il reste 33 secondes. Qui va craquer ? C’est Edwards (23 points) qui envoie un ballon en tribunes alors que tout le monde le voyait s’élever au tir. Les têtes sont basses côté américain, et ils oublient de faire faute dans les dernières secondes pour finalement échouer à deux petits points (113-111) !