Jason Kidd, l’anti Tom Thibodeau

C’est une stat assez improbable, mais cette nuit, Jason Kidd a remporté le premier match d’une série, et c’est une première depuis qu’il est arrivé à Dallas !

Cela relève évidemment de l’anecdote puisque sous sa coupe, les Mavericks ont tout de même atteint par deux fois la finale de conférence, mais c’est toujours bon à prendre quand on récupère, en prime, l’avantage du terrain. Surtout que pour Jason Kidd, comme en 2022 face aux Warriors, ses joueurs ne sont pas favoris.

« Nous sommes encore les outsiders, et c’est un rôle qu’on apprécie » explique-t-il. « On doit jouer, et comprendre comment gagner à l’extérieur. Il ne s’agit que d’ajustements. On en fait, ils en font… Il s’agit d’être prêt. Conley s’est déjà retrouvé dans cette situation. Gobert aussi. Ils possèdent des joueurs qui savent que tout ne se joue pas sur un match, et que c’est une série. Pour nous, le but, c’est de savoir comment faire mieux dans le Game 2. C’est tout nouveau pour nous car on ne gagne pas le Game 1 habituellement. On doit comprendre comme on y est parvenu, et comment on peut le refaire. »

Garder Doncic et Irving sous les 40 minutes

Après avoir mis en avant Kyrie Irving pour son début de match, le coach a souligné la performance défensive de Luka Doncic sur la dernière action, mais aussi sa capacité à élever son niveau de jeu dans le 4e quart-temps. Contrairement à un Tom Thibodeau, Jason Kidd avait reposé Doncic en première mi-temps, et pour lui, c’est la clé.

« Peut-être que c’est le repos tôt dans le match… » confirme le coach. « On essaie de garder Luka et Kyrie sous les 40 minutes pour être capables de finir le marathon. C’est une série. Souvent, on se concentre sur un seul match. Mais une chose en entraîne une autre. Nous avons eu le luxe de le reposer juste avant la mi-temps, sachant que la deuxième mi-temps allait être un combat. J’espère que cela l’a aidé à entrer dans le quatrième quart-temps et à mettre les tirs qu’il a mis tout au long de la saison. Mais aussi à trouver les joueurs démarqués et à mettre ses lancers-francs.