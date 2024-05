Poussés par un Target Center en ébullition, les Wolves prennent le meilleur départ grâce au 3/3 à 3-points de Jaden McDaniels (21-12). L’entrée de Dereck Lively II (9 points, 11 rebonds), qui reste au niveau des écrans face à Anthony Edwards (19 points à 6/16 aux tirs, 11 rebonds, 8 passes) ou « switche » sur la star adverse, rend l’attaque de Minnesota stagnante. Les Wolves restent muets pendant trois minutes et Kyrie Irving (30 points, 5 rebonds, 4 passes), ultra agressif en ce début de match avec 13 points, donne brièvement l’avantage aux Mavericks (23-21). Les locaux terminent cependant le premier quart-temps sur un 12-4 grâce au duo Kyle Anderson – Naz Reid pour virer en tête (33-27).

Alors que Luka Doncic (33 points, 8 passes, 6 rebonds) se réveille, c’est le duo Rudy Gobert – Jaden McDaniels qui enfonce le clou. Le Français s’active au rebond offensif et en défense alors que l’ailier ajoute un 4e 3-points (41-32). Avec la sortie de Gobert, ce sont Kyrie Irving et Luka Doncic qui mettent fin à plus de trois minutes sans marquer pour Dallas en attaquant le cercle mais le 11e tir de loin de la mi-temps par Anthony Edwards garde les Wolves devant (62-54). Il faut cinq points de suite de Kyrie Irving pour garder Dallas en embuscade malgré un 2/13 à trois points (62-59) !

Luka Doncic, le patron de la fin de match

Petit à petit, les autres Mavs entrent dans leur match. Doncic et Irving trouvent deux fois Daniel Gafford (10 points, 9 rebonds) et P.J. Washington (13 points, 7 rebonds) va chercher des points sur la ligne des lancers francs pour passer devant (69-68). Les Wolves répondent immédiatement grâce à Karl-Anthony Towns (16 points, 6/20 aux tirs) et Mike Conley (6 points, 2/7 aux tirs) mais le duo Doncic – Irving continue de faire payer la défense en « drop » de Minnesota sur pick & roll (77-77).

Il faut sept points de Naz Reid (15 points) en sortie de banc puis un nouveau tir primé de Jaden McDaniels (24 points, 6/9 à 3-points) pour donner l’avantage à Minnesota en début de dernier quart-temps (89-84). Luka Doncic répond alors en marquant 9 points pour lancer un 13-0 qui climatise le Target Center (97-89) ! Passif en deuxième mi-temps, Anthony Edwards stoppe l’hémorragie d’un tir primé et un Karl-Anthony Towns omniprésent prend le relais pour terminer un 13-1 qui remet les Wolves devant au score avec moins de quatre minutes à jouer (102-98).

Malgré un tir primé, Anthony Edwards est sur les rotules et, à son image, les Wolves manquent de lucidité. En face, Luka Doncic et P.J. Washington marquent deux 3-points coup sur coup et Dallas repasse devant avec 90 secondes au chrono (104-102). Après une interception, Doncic évite un alley-oop de Mike Conley pour Rudy Gobert (12 points, 7 rebonds) et enchaine avec un tir à mi-distance pour tuer le match. Dallas annonce la couleur d’entrée de jeu et récupère l’avantage du terrain !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kyrie Irving a donné le ton, Luka Doncic a terminé le boulot. Les Wolves avaient fait le choix de défendre principalement en « drop » sur le pick & roll pour contrôler les seconds couteaux de Dallas et les deux stars ont répondu présent. Kyrie Irving a marqué 24 de ses 30 points en première mi-temps, attaquant le cercle à foison. Luka Doncic a lui marqué 15 de ses 33 points en dernier quart-temps, prenant à défaut la stratégie défensive des Wolves. Il a également pris le dessus en un-contre-un en fin de match face à Jaden McDaniels. Minnesota a modifié sa défense en fin de match, ajoutant plus de prises à deux. Il sera intéressant de voir comment les Wolves abordent le Game 2.

– La raquette contre l’adresse extérieure. Dallas a terminé le Game 1 à +24 dans la raquette (62-38, à 63% de réussite aux tirs). Les Wolves ont eux dominé à l’extérieur, gagnant la bataille du 3-points de +36 (18/49 contre 6/25). Minnesota avait fait le choix de bloquer les seconds couteaux des Mavs et cette stratégie a fonctionné, avec le duo Derrick Jones Jr – P.J. Washington à 2/10 de loin, mais ces derniers ont tout de même réussi à peser sur le mach en glanant des rebonds offensifs déterminants (8 pour le duo Gafford – Lively II), en particulier quand Rudy Gobert était sur le banc.

– Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns dans le dur. La défense de Dallas a réussi son pari lors du Game 1, limitant Anthony Edwards à 6/16 aux tirs dont 12 tentatives à 3-points et Karl-Anthony Towns à 6/20 aux tirs. Comme face au Thunder, les Mavs ont fermé la raquette et ont été actifs. Comme lors de la première mi-temps du Game 7 à Denver, Edwards était de nouveau passif, portant beaucoup trop la balle au lieu de prendre des décisions rapides. Il n’a jamais réussi à trouver son rythme. Towns a été plus en vue mais il a également été surpris par la protection de cercle des Mavs. Les deux joueurs et les Wolves auront besoin de s’adapter au style de défense de Dallas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.