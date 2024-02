Stats & Highlights | Cleveland ne faiblit pas, Philly se réveille

Et de neuf ! Meilleure équipe de la NBA à l’extérieur, les Cavaliers signent une 9e victoire de rang, en s’imposant 119-95 sur le parquet des Raptors. Un match maitrisé de bout en bout avec une grosse domination sous les panneaux de la paire Mobley-Allen, et Max Strus comme facteur X. C’est la 22e victoire en 26 matches pour Cleveland, et cette saison, les coéquipiers de Donovan Mitchell n’ont jamais perdu lorsqu’ils maintiennent leurs adversaires sous les 100 points.

Fin de série pour les Hornets. Après dix revers d’affilée, les partenaires de LaMelo Ball s’imposent face aux modestes Grizzlies avec 25 points de Miles Bridges, mais aussi et surtout 18 points et 9 passes de leur recrue Vasilije Micic ! Peu utilisé à OKC, le Serbe s’est tout de suite mis en évidence par sa lecture du jeu. Les autres recrues ne sont pas en reste avec 15 points et 8 rebonds de Grant Williams, ou encore 8 points et 8 rebonds de Tre Mann.

Les Rockets s’effondrent

Rien ne va plus aux Rockets, qui subissent une 4e défaite de suite. En face, il y a les Hawks qui jouent leur meilleur basket de la saison, et quand ce n’est pas Trae Young qui met le feu aux défenses, c’est Dejounte Murray qui s’y colle. Débarrassé des rumeurs de transfert, il prend le dessus sur une formation de Houston privée de Fred VanVleet et Alperen Sengun. À ses côtés, Saddiq Bey fait la différence par son adresse à 3-points.

Après quatre revers de rang, les Sixers renouent avec la victoire, et c’est face aux Wizards d’un Bilan Coulibaly (13 points), replacé sur le banc. Buddy Hield et Tyrese Maxey prennent le dessus sur Jordan Poole et Tyus Jones, et c’est l’improbable Ricky Council IV qui piège les Wizards par son énergie et sa défense. Le rookie de Philly inscrit quatre points dans la dernière minute pour assurer la victoire.

Wagner enchaîne

Encore une défaite frustrante pour les Bulls, victimes du nouveau coup de chaud de Franz Wagner. Pour la deuxième rencontre de suite, l’Allemagne franchit la barre des 30 points, et cette fois, le Magic a besoin d’une prolongation pour repousser Chicago. C’est lui qui avait relancé le Magic dans le 4e quart-temps avec ses 3-points, et c’est lui qui les place sur les bons rails au début de la prolongation. A ses côtés, Jonathan Isaac est décisif par son activité : 12 points, 7 rebonds et 3 contres.

Enfin, on peut encore trouver des petits scores en NBA. La preuve avec la victoire des Pelicans à Portland sur ce score de 93-84 ! Battus la veille chez les Lakers, les joueurs de Willie Green évitent le piège face à l’équipe B des Blazers. Zion Williamson ménagé, c’est Trey Murphy qui fait la différence par son adresse à 3-points. C’est Jonas Valanciunas, au début du 4e quart-temps, qui assomme les Blazers pour permettre aux Pelicans de passer un « money time » plutôt tranquille.

Toronto – Cleveland : 95-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL 146 OKC 111 LAC 112 DET 106 BRO 123 SAS 103 CHA 115 MEM 106 ORL 114 CHI 108 WAS 113 PHI 119 ATL 122 HOU 113 NYK 111 IND 125 TOR 95 CLE 119 GSW 113 PHO 112 POR 84 NOR 93

Washington – Philadelphie : 113-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL 146 OKC 111 LAC 112 DET 106 BRO 123 SAS 103 CHA 115 MEM 106 ORL 114 CHI 108 WAS 113 PHI 119 ATL 122 HOU 113 NYK 111 IND 125 TOR 95 CLE 119 GSW 113 PHO 112 POR 84 NOR 93

Charlotte – Memphis : 115-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL 146 OKC 111 LAC 112 DET 106 BRO 123 SAS 103 CHA 115 MEM 106 ORL 114 CHI 108 WAS 113 PHI 119 ATL 122 HOU 113 NYK 111 IND 125 TOR 95 CLE 119 GSW 113 PHO 112 POR 84 NOR 93

Orlando – Chicago : 114-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL 146 OKC 111 LAC 112 DET 106 BRO 123 SAS 103 CHA 115 MEM 106 ORL 114 CHI 108 WAS 113 PHI 119 ATL 122 HOU 113 NYK 111 IND 125 TOR 95 CLE 119 GSW 113 PHO 112 POR 84 NOR 93

Atlanta – Houston : 122-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL 146 OKC 111 LAC 112 DET 106 BRO 123 SAS 103 CHA 115 MEM 106 ORL 114 CHI 108 WAS 113 PHI 119 ATL 122 HOU 113 NYK 111 IND 125 TOR 95 CLE 119 GSW 113 PHO 112 POR 84 NOR 93

Portland – New Orleans : 84-93

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.