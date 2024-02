Dès sa première avec les Nets, Dennis Schroder fait des misères aux Spurs de Victor Wembanyama

Revoilà les Spurs de Victor Wembanyama dans le dur, avec une 7e défaite consécutive, un « rodeo trip » qui ne pouvait pas plus mal débuter et cette nuit un nouveau match très difficile perdu face à une formation de Brooklyn qui s’accroche à ses rêves de « play-in ».

Face à une formation de San Antonio en manque de mordant, Brooklyn a pris les devants en passant un 18-5, période qui a coïncidé avec l’entrée en jeu du nouveau venu, Dennis Schroder. Le meneur allemand a activement participé à l’envolée des Nets, bouclant la série par un premier 3-points (25-15).

Dennis Schroder a poursuivi sa première convaincante en participant à maintenir les siens devant malgré le 8-2 des Spurs en fin de premier quart-temps (33-30). Alors que Victor Wembanyama avait ramené San Antonio à -1 (38-37), Brooklyn a repris le dessus via un 9-2 grâce à un jeu de transition efficace (47-39), puis grâce aux deux paniers de suite signés Nic Claxton puis Dennis Smith Jr. juste avant la pause (60-48).

Wembanyama frappe de loin

Plutôt discret jusque-là, Victor Wembanyama a dû s’employer pour essayer d’inverser la tendance au retour des vestiaires et a donné le ton en inscrivant le premier panier du troisième quart-temps puis en claquant trois paniers à 3-points (69-63).

Sauf que les Nets n’ont pas baissé les yeux, répondant du tac-au-tac avec un 3-points de Cam Thomas, un caviar de Dennis Schroder pour le dunk de Nic Claxton et un 3-points de Mikal Bridges en transition (77-65). Aux côtés d’un Cam Thomas toujours chaud, l’entente Schroder-Claxton a illuminé la fin du troisième quart-temps, à l’image des deux services de l’Allemand pour son pivot, dont un alley-oop conclu au buzzer de la période (93-75) !

Malgré son retour, Victor Wembanyama n’a pas pu se muer en héros. D’autant que les Nets ont maintenu la cadence jusqu’à la fin, entre le tandem Smith Jr-Simmons pour lancer un 14-4 (107-79) et un nouveau 3-points de Cam Thomas poussant Gregg Popovich à se rendre à l’évidence en ramenant le numéro 1 de la Draft sur le banc (112-88), et en permettant aux locaux de se diriger vers un succès sans encombre, 123 à 103.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dennis Schroder brille d’entrée. Deux services pour Dennis Smith Jr, une passe entre les jambes en sortie de pick-and-roll pour Dorian Finney-Smith, deux paniers à 3-points, ou encore une passe pour le « catch-and-shoot » à 3-points de Mikal Bridges. Dès son entrée en jeu en fin de premier quart-temps, Dennis Schroder a montré ce qu’il allait apporter à ces Nets dans un rôle de meneur plus « traditionnel », avec de l’efficacité, une faculté d’adaptation remarquable, et une entente avec Nic Claxton qui ne demande qu’à se développer. En tout cas ça promet pour la suite.

– Le plan anti-Wemby de Jacque Vaughn. Ou plutôt des règles de base à appliquer pour essayer de minimiser son impact. La première consigne consistait à attaquer le cercle dès que Wemby ne s’y trouvait pas à proximité, ou d’appuyer sur du jeu de transition dès que possible, toujours dans cette optique de pouvoir finir près du cercle sans avoir le pivot des Spurs dans les pattes. En attaque en revanche, si Brooklyn a réussi à le tenir en première mi-temps, la suite a été plus compliquée, notamment lorsque le Français a planté trois missiles à 3-points, justifiant son profil « cheat code ». Comme souvent en revanche, dès qu’il a rejoint le banc, Brooklyn a su en profiter pour creuser l’écart. Et comme souvent, San Antonio ne s’en est pas remis.