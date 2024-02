Dennis Schroder, le champion du monde errant

Comme d’autres joueurs jeudi soir, Dennis Schroder a été transféré. Il ne va pas faire un gros déménagement, à l’échelle de l’Amérique du Nord, en passant de Toronto à Brooklyn, mais cela reste néanmoins un bouleversement à gérer. En quelques heures, seulement.

« Avec une famille, une femme et trois enfants, ce n’est pas facile », concède-t-il. « Mais au fond, rien ne change vraiment. Bien sûr, il y a une nouvelle situation et une nouvelle ville mais notre métier, c’est de jouer au basket et on est très reconnaissant pour ça. Je suis impatient de connaître tout le monde dans le vestiaire et dans les bureaux, et de me mettre au travail. »

Et avec ce transfert, il va connaître sa cinquième équipe en deux ans, après les Celtics, les Rockets, les Lakers et donc les Raptors. Et sa cinquième ville. « New York est une grande ville et c’était toujours agréable de venir ici. Les fans de Brooklyn sont supers », assure-t-il.

L’Allemand arrive en compagnie de Thaddeus Young, en échange de Spencer Dinwiddie et c’est essentiellement pour des raisons financières. Mais aussi un peu sportives, afin de laisser de l’espace à Scottie Barnes à la création du jeu.

Il va retrouver Lonnie Walker IV

En débarquant chez les Nets, il ne change pas vraiment de dimension car Brooklyn (11e de la conférence Est) est devant Toronto au classement avec seulement deux victoires de plus. Mais le champion du monde 2023 avec la « Mannschaft » a toujours le même discours aux lèvres.

« Peu importe les circonstances, je veux gagner et avoir cette mentalité de travail en équipe », explique le meneur de jeu. « Être un leader sur le parquet et parler à mes coéquipiers, même quand la situation n’est pas bonne. J’essaie d’être franc avec les gars, et je veux que les gars soient pareils avec moi. Si on voit des choses qu’on peut améliorer, il faut le dire. J’ai toujours été comme ça dans ma carrière et c’est pour de bonnes raisons, pour gagner. C’est ce que je vais essayer d’apporter. »

Dennis Schroder va même retrouver un ancien coéquipier des Lakers, de la saison dernière, à Brooklyn.

« J’ai fait la finale de conférence avec Lonnie Walker IV, il avait fait des gros matches », se souvient-il. « Il y a beaucoup de talents dans ce vestiaire. Je me rappelle d’avoir croisé Mikal Bridges et Cam Johnson au premier tour des playoffs (en 2021), ils sont très talentueux. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.4 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.7 0.6 2.0 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.3 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.2 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.6 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.4 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.8 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 Total 738 27 43.4 33.8 83.7 0.4 2.5 2.9 4.8 2.1 0.8 2.3 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.