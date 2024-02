Les Raptors expliquent leur grand ménage autour de Scottie Barnes

« Le gros du travail a été fait il y a un mois. » Comme le rappelle Bobby Webster, les Raptors n’ont pas attendu cette « trade deadline » pour retoucher en profondeur leur effectif. Les cadres Pascal Siakam et OG Anunoby avaient déjà été transférés. Mais la journée d’hier a tout de même été l’occasion de poursuivre le « ménage ».

« Je crois qu’on a échangé huit joueurs jusqu’à présent. Il semble que certains auraient préféré qu’on en échange 15, mais on a beaucoup travaillé et il y a encore des choses à faire », résume le GM d’une franchise qui a effectué deux retouches d’envergure supplémentaires hier.

D’abord en envoyant Dennis Schroder et Thaddeus Young à Brooklyn, contre Spencer Dinwiddie, coupé dans la foulée avec sa dernière année de contrat à 20 millions de dollars. Une opération qui, selon le dirigeant, permet de gagner en « souplesse financière » pour la prochaine intersaison.

Aussi, en se passant d’un meneur supplémentaire, l’idée est clairement d’aller plus loin dans le fait de responsabiliser le nouveau patron de l’équipe, Scottie Barnes, à la création. « On a vu Scottie au poste de meneur, on espère en voir plus », confirme le dirigeant.

Ne pas accumuler les choix de Draft

Seconde retouche, les départs de Kira Lewis, Otto Porter Jr et un « premier tour » de Draft 2024 vers le Jazz, pour récupérer Kelly Olynyk et Ochai Agbaji. Le premier, Canadien comme RJ Barrett, apporte un profil complémentaire à celui Jakob Poeltl, puisque ce dernier ne s’écarte pas du cercle. Surtout, l’expérience d’Olynyk aura son importance au sein d’un effectif qui a perdu beaucoup en la matière hier et ces dernières semaines.

« Je pense qu’il a vraiment envie d’être ici », rapporte le dirigeant à propos de son joueur qui sera « free agent » (12 millions de dollars cette année) cet été.

La seconde recrue, dix ans plus jeune, apportera du jus en attaque. « Je crois que l’énergie d’Ochai va revigorer Scottie », parie Bobby Webster qui le décrit comme un « jeune joueur avec beaucoup de potentiel, un travailleur acharné, une grande force de caractère. On va donc miser sur ces gars-là. »

Tant pis donc si un choix de Draft a dû être utilisé pour les récupérer. Le président des Raptors, Masai Ujiri, avait clairement indiqué que l’organisation ne souhaitait pas récupérer trois rookies cet été. Et Toronto ne voyait pas l’intérêt d’avoir un choix de fin de premier tour et un choix de début de deuxième tour, si proches l’un de l’autre. « Il est difficile d’intégrer autant de jeunes dans un environnement et de les faire grandir de la bonne manière », va dans le même sens Bobby Webster.

Aux Raptors, priorité à la jeunesse

Ce positionnement aurait activement joué dans le dossier Bruce Brown. Car selon plusieurs médias américains, les Knicks ont proposé un premier tour de Draft 2024 pour le récupérer, mais les Canadiens auraient préféré un « pick » plus lointain dans le temps.

Les Raptors ont désormais deux places disponibles au sein de leur effectif. Bobby Webster pense au marché des « buyout », à la G-League ou même aux ligues étrangères pour trouver de quoi boucler l’équipe. En gardant un cap en tête : « La grande priorité pour nous est de faire jouer ce jeune groupe ensemble : faire jouer Gradey (Dick) avec ce groupe, voir comment ils s’intègrent, parce que cela nous donnera beaucoup plus d’informations sur la façon de construire cette équipe. »

Construire, reconstruire… « Je ne sais pas s’il faut appeler cela une reconstruction ou une remise à zéro, mais une reconstruction normale dans d’autres équipes prend cinq ou six ans. Avons-nous la patience pour cela ? D’une manière ou d’une autre, on va devoir faire preuve de patience. Et l’une des choses que je vous dis, à 100%, je ne vais pas raconter d’histoire à qui que ce soit, c’est que je suis patient », prévient Masai Ujiri.

