Pour responsabiliser Scottie Barnes, Dennis Schroder glisse sur le banc

« On fait confiance au n°4. » Gary Trent Jr. n’est pas le seul, chez les Raptors, à avoir confiance en Scottie Barnes qui porte le numéro en question. Cette nuit à Washington, et pour la troisième fois cette saison, le premier a été introduit dans le cinq de Darko Rajakovic.

Et ceci au détriment de Dennis Schroder, utilisé comme 6e homme. « C’est un changement qu’on souhaitait depuis un certain temps. On a jugé que c’était une bonne occasion aujourd’hui de donner à Scottie Barnes un rôle plus important de manieur de ballon et on voulait aussi que Dennis nous aide avec le second cinq », justifie ainsi le coach de l’équipe canadienne.

Celui-ci effectuait son premier changement de cinq cette saison qui ne soit pas motivé par les blessures. Un pari payant face à une faiblarde équipe des Wizards, battue de 30 points, et des Raptors pas loin d’enregistrer un record de franchise à la passe décisive, établi un mois plus tôt face aux Pistons (44).

Plus de « pur » meneur

Des 43 passes décisives au total, 11 ont été générées par Pascal Siakam, 10 autres par Dennis Schroder (avec 9 points à 4/6 aux tirs et 4 rebonds), et enfin 8 par l’ancien Rookie de l’année, pleinement repositionné meneur.

« Cela fait partie de son développement et de sa croissance. Dennis représentant une part importante de ce qu’on fait, vous avez pu voir aujourd’hui qu’il a accepté ce rôle. On cherche à régulariser ses minutes et à avoir plus de continuité », annonce Darko Rajakovic, dont le choix devrait faire une victime au sein de ses rotations, Malachi Flynn (6 points en 5 minutes cette nuit).

Après s’être appuyés pendant des années sur Kyle Lowry puis Fred VanVleet, les Raptors semblent donc prêts à ne plus jouer avec un « pur » meneur, dans une configuration conventionnelle, et ainsi sortir de la logique de postes.

L’avantage avec Scottie Barnes est de pouvoir bénéficier, à l’instar d’avec Pascal Siakam, des qualités de dribble et de vision du jeu d’un plus grand joueur par la taille. Cette nuit, en guise de validation à leur ajustement, les Raptors ont inscrit 20 points de plus que les Wizards en contre-attaque (28-8).