Soirée record à la passe pour les Raptors

« On est inarrêtable quand on joue comme ça. » Ce constat est celui de Precious Achiuwa à la sortie de la large victoire de ses Raptors face aux Pistons (142-113). Dans le « comme ça », il faut entendre : défendre fort pour partir en transition (27 points en contre-attaque), jouer en rythme et faire tourner un maximum le ballon.

À l’arrivée : 44 passes décisives, un nouveau record de franchise. Le précédent record remontait à novembre 2019 avec 40 passes générées dans un match face à Charlotte.

« On en a parlé à la mi-temps, je crois qu’on en était à 23 passes décisives. Quand on joue de la façon dont on l’a fait en première période, cela peut être quelque chose de naturel d’attaquer la seconde période en arrêtant de faire tourner le ballon, en ne jouant plus ensemble », juge Darko Rajakovic, qui a apprécié l’agressivité de ses joueurs et leur activité intérieure (70 points dans la raquette).

Mais ce changement de dynamique craint par le coach des Raptors n’a pas eu lieu. « J’ai dit aux gars, après le match, ne parlons pas du fait que nous n’avons délivré que sept passes décisives en deuxième mi-temps. Et ils ont fait du bon boulot tout au long du match, pour faire tourner le ballon, se trouver… Je crois qu’on aurait pu avoir encore plus d’opportunités. Mais dans l’ensemble, 44 passes décisives, on a rentré des tirs… C’est positif ».

Une série en cours

Son équipe, qui n’a perdu que sept ballons dans la rencontre, est par ailleurs sur une série de neuf matchs consécutifs avec au moins 25 passes décisives. Soit la deuxième plus longue série du genre dans l’histoire de la franchise. Les Canadiens avaient fait 10 matchs de suite avec ce quota de caviars en janvier 2020.

« Aujourd’hui, c’était l’un de ces matchs où le ballon était sous notre contrôle. On l’a vu dans les chiffres, le nombre de passes décisives était assez élevé, et ce n’était pas seulement une personne avec 20 passes décisives. C’était toute l’équipe », remarque justement Jakob Poeltl, auteur de quatre offrandes.

Avec 9 ballons distribués, Scottie Barnes a terminé premier de la classe, mais la majorité de ses coéquipiers, intérieurs ou arrières, ont contribué à l’effort collectif. « Tout le monde se partageait le ballon. Tout le monde se déplaçait bien, ce qui permet de créer beaucoup de tirs faciles, et on a trouvé beaucoup de façons de briser leur défense. J’ai le sentiment qu’on a fait la bonne lecture pendant la majeure partie du match », poursuit l’Autrichien.

Quatrième meilleure équipe de la ligue dans ce domaine, avec un peu moins de 29 passes décisives par match, les Raptors gardent malgré tout un bilan négatif (6 victoires – 7 défaites).