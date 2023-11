Trop diminués, les Pistons explosent chez les Raptors

Toronto s’est fait plaisir devant ses fans face au dernier de la conférence Est, pour refaire le plein de confiance et obtenir sa plus large victoire de la saison. Les Pistons, qui en sont désormais à onze revers consécutifs, accusaient en plus de trop nombreux absents (Killian Hayes, Monte Morris, Joe Harris, Bogdan Bogdanovic, Jalen Duren et Isaiah Livers) pour espérer rivaliser.

La rencontre a en l’occurrence été ouverte dix minutes, avant de basculer en faveur des locaux, quand le 2+1 de Gary Trent Jr. et le 3-points de Precious Achiuwa ont lancé un 10-0 conclu par un dunk rageur de ce même Achiuwa pour terminer le premier acte (32-20).

Les Raptors ont enfoncé le clou dans la foulée avec un 13-4 pour débuter le deuxième quart-temps, avec du jeu rapide mais aussi de l’adresse extérieure, à l’image des deux paniers coup sur coup de Precious Achiuwa et Scottie Barnes derrière l’arc. Barnes a maintenu la pression avec deux nouveaux paniers de loin, tandis que Jakob Poeltl faisait lever la foule avec un gros dunk et la faute en prime en contre-attaque (69-45).

Detroit n’a pas été en mesure de stopper l’hémorragie par la suite. L’écart continuait d’enfler, alors que Dennis Schroder, Gary Trent Jr. et Pascal Siakam s’invitaient à la fête en attaque. Chacun a eu sa part de lumière et Jakob Poeltl a repris le dessus en fin de troisième quart-temps, avant que Chris Boucher ne brille avec deux paniers à 3-points et un hook acrobatique (120-83).

Malachi Flynn a mis fin au festival avec un 3-points et un 2+1, l’écart est monté jusqu’à +40 sur une nouvelle inspiration de Chris Boucher et le massacre s’est finalement terminé sur le score de 142 à 113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La soirée de tous les records. Toronto a signé sa plus large victoire de la saison, avec 29 points d’écart + 142 points inscrits, son record depuis la reprise. Le record de franchise de passes décisives a également sauté, passant de 40 à désormais 44 ! Les Raptors ont également titillé leur record de points sur un match, mais ils n’ont pas su faire mieux que les 144 inscrits en janvier 2021 contre Sacramento.

– Le plein de confiance pour le collectif des Raptors. La feuille de stats de Toronto fait plaisir à voir, tant l’ensemble de l’effectif a contribué à cette large victoire. Avec neuf joueurs à 7 points, aucun à plus de 23 unités, 44 passes pour 7 ballons perdus et un tel écart, ce sont autant de points qui attestent que le collectif a carburé à plein régime et dans lequel tout le monde a pu s’exprimer. La rencontre a ainsi été l’occasion de refaire le plein de confiance et de peaufiner les automatismes.

– Les Pistons dans le dur. Detroit accuse le coup avec ce nouveau large revers. Les circonstances ne tournent pas en sa faveur non plus, alors que la liste des blessés n’en finit plus de s’allonger. L’ensemble était sans doute trop juste pour défier ces Raptors qui ne demandaient qu’à reprendre confiance et qui ont déroulé ensuite. On aurait tout de même pu espérer voir mieux de la part de joueurs comme Jaden Ivey ou Kevin Knox II, qui ont intégré le cinq majeur pour la première fois, mais qui n’ont pas su en profiter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.