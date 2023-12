Stats & Highlights | Les Raptors et les Bucks se font plaisir

En difficulté ces derniers temps, en particulier à l’extérieur, les Raptors ont changé leur cinq majeur en y plaçant Gary Trent Jr. à la place de Dennis Schröder. De quoi s’offrir une victoire facile face aux faibles Wizards, une nouvelle fois dépassés en défense et au rebond. Bilal Coulibaly finit avec 10 points, 4 rebonds et 2 passes.

Si les Nets ne voulaient pas perdre face aux Pistons, ils ont semblé faire une croix sur la rencontre face aux Bucks, en back-to-back. Avec trois titulaires et un remplaçant majeur (Spencer Dinwiddie, Nic Claxton, Cam Johnson et Dorian Finney-Smith) au repos, et deux autres (Mikal Bridges et Cam Thomas) à peine utilisés, Jacque Vaughn a vite fait comprendre que ce match n’était pas une priorité. Mais il a fallu attendre le quatrième quart-temps pour que Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton fassent la différence face aux remplaçants de Brooklyn.

Washington – Toronto : 102-132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 92 PHI 112 WAS 102 TOR 132 BRO 122 MIL 144 HOU 113 PHO 129 OKC 129 NYK 120 DAL 110 CLE 113

Brooklyn – Milwaukee : 122-144

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.