Caris LeVert et les Cavaliers font sensation à Dallas

Dépité, Luka Doncic lève les bras au ciel avant de rentrer au vestiaire, on imagine en jurant. Ses coéquipiers et lui doivent se demander comment ce match a pu leur échapper après avoir compté jusqu’à 20 points d’avance en première période. Les Cavs, eux, peuvent jubiler. Malgré l’absence de Donovan Mitchell, Darius Garland et Evan Mobley, ils continuent de gagner.

Ce match-ci, les joueurs de l’Ohio sont allés le chercher. Encore menés de 15 points à la pause (69-54), ils ont pu revenir grâce à un trio improbable : Jarrett Allen, en mode glouton sous le cercle (24 points et 23 rebonds), qui a largement contribué à la domination des Cavs dans la bataille du rebond (57-37) ; Isaac Okoro, qu’on avait rarement connu à pareille fête niveau adresse (22 points avec 4/7 de loin) ; et surtout Caris LeVert.

Caris LeVert s’occupe de tout

Très discret en première période (2/7), l’arrière remplaçant a mieux terminé le troisième quart-temps et a connu un sérieux coup de chaud dans le quatrième. À six minutes de la fin, qui va marquer le début d’une terrible sécheresse offensive pour les Mavs, Cleveland comptait encore trois possessions de retard (105-96).

Caris LeVert, Jarrett Allen et Max Strus vont tous marquer à proximité du cercle, puis le même LeVert va signer le 3-points libérateur à deux minutes du terme, pour redonner l’avantage aux Cavs (105-107). L’arrière va encore trouver le moyen de marquer avec la planche, une minute plus tard, pour offrir deux possessions d’avance à son équipe.

Malgré un nouvel exploit de Luka Doncic derrière l’arc, et deux lancers-francs manqués de Georges Niang, les Mavs n’ont pas été en mesure de répondre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic sans solution sur la dernière possession. Systématiquement pris à deux en fin de rencontre, le Slovène n’a pas trouvé la parade sur l’ultime possession. Jarrett Allen a eu la bonne idée de lâcher Dereck Lively, qui n’a pas réagi, pour venir aider Caris LeVert. Le meneur des Mavs a pu lâcher très tardivement le cuir vers Seth Curry, qui avait bénéficié tout au long de la soirée des espaces générés par ces prises à deux pour se retrouver niveau shoot. Malheureusement pour les Mavs et lui, son tir potentiellement égalisateur sera contré par Max Strus.

https://www.youtube.com/watch?v=PaBgRCxz6i8

– La panne totale. Dix tirs de suite manqués et cinq minutes complètes sans marquer. Voilà ce qu’ont vécu les hommes de Jason Kidd. Après avoir signé une première mi-temps de feu, ils ont affiché un tout autre visage en seconde période (41 points inscrits en tout) et donc connu ce gros trou noir offensif à six minutes de la fin d’une rencontre qu’ils paraissaient maîtriser. Certes, la défense des Cavs a montré son sérieux, mais les Mavs ont gâché beaucoup trop de bons tirs. À l’instar d’un Luka Doncic à la peine dans le final (2/7).

– Les Cavs gardent le cap. Privés de leur meilleur marqueur, Donovan Mitchell, les Cavs viennent de gagner trois de leurs quatre dernières sorties, et plus largement cinq de leurs six dernières. Cette bonne dynamique leur permet de s’accrocher au second wagon de l’Est, à la 6e place, et d’afficher le même bilan que leurs adversaires du soir (18v-13d).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.