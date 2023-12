Sans Joel Embiid, le collectif des Sixers en impose à Orlando

Battus par Miami le soir de Noël, les Sixers poursuivaient leur séjour en Floride du côté d’Orlando et, cette fois-ci, ils ne se sont pas ratés (112-92).

En l’absence de Joel Embiid (cheville), ce sont Tyrese Maxey (23 points, 6 rebonds), Tobias Harris (22 points, 7 rebonds) et De’Anthony Melton (22 points, 5 rebonds) qui ont porté l’attaque, alors que Paul Reed (15 points, 10 rebonds, 3 contres) s’est montré solide sous les panneaux.

Un succès qui permet à Philadelphie de renforcer sa place dans le Top 3 de l’Est, pendant que Orlando recule d’un cran (5e), à égalité avec son voisin floridien du Heat. Logique respectée donc, tant au classement qu’au vu de la physionomie de cette partie, globalement dominée par Philly.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie a répondu collectivement. Comme le flou règne encore autour de l’état de santé de Joel Embiid, les Sixers ne peuvent se permettre de lâcher trop de matchs en l’attendant et, cette nuit, le collectif local a bien fait le travail. Avec six joueurs à plus de 10 points et trois au-dessus des 20 points, Nick Nurse peut se réjouir du visage affiché par ses hommes, qui ont maîtrisé les débats en menant d’une dizaine de points toute la seconde période, sans leur franchise player. De bon augure pour la suite, qui s’annonce corsée avec deux déplacements à Houston puis Chicago pour boucler l’année 2023.

– Orlando s’est cassé les dents en « back-to-back ». Limité à seulement 92 points (39% d’adresse, dont 27% à 3-points), le Magic signe là son pire total de la saison au scoring. Preuve de la qualité de la défense des Sixers, qui les a poussés à commettre 16 pertes de balle également. À l’image de Paolo Banchero, les Floridiens ont vécu une soirée délicate, au lendemain de leur victoire acquise à Washington. De moins en moins menaçants au fil des minutes, les coéquipiers de Franz Wagner sont à la peine face aux grosses équipes de l’Est depuis deux semaines : cinq défaites contre le quatuor Boston – Milwaukee – Philadelphie – Miami…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.