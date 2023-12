À Houston, Kevin Durant voit triple pour relancer les Suns

Au bord de la crise avec trois défaites de suite et un bilan négatif le soir de Noël, les Suns ont retrouvé des couleurs cette nuit en s’imposant assez largement sur le parquet des Rockets (129-113). Un succès marqué par le 18e triple-double en carrière de Kevin Durant, qui s’offre même un record en carrière à la passe.

C’est justement Kevin Durant qui voit Jusuf Nurkic dans un trou de souris pour le premier gros dunk de la soirée. Les Suns sont toujours aussi laxistes en défense, mais il y a du mouvement en attaque, et Eric Gordon fait la différence sur son premier pas. À Houston, Fred VanVleet est facile, mais ses Rockets encaissent un 9-0 en milieu de premier quart-temps qui fait mal (23-14). Le duo Allen-Booker combine bien et après douze minutes, Phoenix mène 30-24.

Après un quart-temps à faire jouer les autres, Kevin Durant passe à la finition. Un « pull-up jumper » pour se chauffer le bras, puis un gros dunk dans le trafic. Les Suns prennent déjà 16 points d’avance (49-33). La présence d’Udoka Azubuike stabilise la défense, et Eric Gordon se charge de punir ses anciens coéquipiers à coup de 3-points, mais aussi en bâchant deux fois de suite Jalen Green !

Phoenix déroule son basket, et à la pause, il y a 18 points d’avance (73-55). Kevin Durant en est déjà à 10 points, 5 rebonds et 10 passes. C’est son record de passes sur une mi-temps.

Eric Gordon se fait plaisir

La défense de Houston a pris l’eau, et les Suns se chargent de gérer leur avance qui oscille entre 15 et 20 points. Bien servi par Kevin Durant, Udoka Azubuike s’en va fracasser Alperen Sengun pour l’un des « poster dunks » de la soirée (88-72). Le Turc lui répond à 3-points mais les Suns maitrisent tranquillement leur sujet avec Devin Booker qui a pris le relais de Durant, à la passe et la finition (101-82).

Les Rockets profitent d’une folle séquence au rebond offensif de Jock Landale pour réveiller leur public, et revenir à -13 (116-103). Mais Kevin Durant, encore et toujours lui, climatise la salle. Auteur d’un triple-double, « KD » lance un 8-0 pour donner 21 points d’avance à une minute de la fin. La messe est dite et les Suns retrouvent un bilan équilibré (15v-15d).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record en carrière. Avec 16 passes, Kevin Durant s’offre un record personnel, et il décroche son 18e triple-double en carrière avec 27 points, 10 rebonds et donc 16 passes. Il ajoute 2 interceptions et 1 contre, pour une performance ultra-complète. On retiendra son premier quart-temps où il a essentiellement cherché à faire jouer les autres.

– Défense de zone. Après la prestation catastrophique face aux Mavericks, il y a du mieux en défense, et Frank Vogel s’est notamment appuyé sur une sorte de zone 2-1-2 avec Jusuf Nurkic ou Udoka Azubuike au centre de la raquette. Les Rockets n’ont pas réussi à trouver les failles avec un accès au cercle restreint.

– Houston grimace. Déjà privés de Dillon Brooks, touché à la ceinture abdominale, les Rockets ont perdu Jabari Smith Jr. dans le 3e quart-temps. Une vilaine entorse à la cheville l’a contraint à quitter ses coéquipiers.

