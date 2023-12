Avec un Jalen Williams record, OKC résiste aux Knicks

Après sa victoire de prestige face au premier de la conférence Ouest, le Thunder remettait le couvert face aux Knicks. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que la troupe d’OKC a gardé la main chaude. Avec Jalen Williams qui démarre sur un 3/4, quand Shai Gilgeous-Alexander rentre quant à lui 4 de ses 5 premières tentatives, OKC démarre tambour battant. En face, les Knicks sont pris à la gorge, à l’image d’un Julius Randle deux fois de suite dépossédé du ballon.

Pas de record cette fois-ci, mais pas loin ! Avec 38 points inscrits, à un excellent 16/25 (soit 64% de réussite), dont un non-moins brillant 6/8 à 3-points, le Thunder compte déjà un confortable matelas après 12 minutes (38-25).

Moins adroits que leurs adversaires, et déjà coupables de 8 balles perdues, les Knicks parviennent néanmoins à réduire la distance en début de 2e quart. La faute à Immanuel Quickley qui rentre 7 points rapides en sortie de banc. New York revient à -5 seulement avec une adresse retrouvée de loin (6/9 sur la période). Mais le retour aux affaires de SGA remet de l’ordre dans la maison Thunder, à l’image de son panier plus la faute, face à un Randle incrédule.

Le duo Shai Gilgeous-Alexander (19) – Jalen Williams (14) inscrit la moitié des points du Thunder, et permet aux locaux de rester devant à la mi-parcours (69-60).

J-Dub prend les choses en main

Rapidement à +12, OKC semble garder la main sur le match au retour des vestiaires. Mais une période creuse en attaque, combinée à un coup de chaud des visiteurs de la Grosse Pomme relance complètement la partie. Les Knicks passent de fait un cinglant 16-4 pour égaliser à 81 partout derrière son duo majeur, Brunson – Randle.

SGA a beau se tortiller dans tous les sens pour se faufiler jusqu’au cercle, tel l’anguille au travers des mailles du filet, OKC est clairement en perte de vitesse (et d’adresse) face à la défense plus agressive des Knicks, à seulement +4 avant le dernier quart (93-89).

Revenus tout près, les Knicks n’arrivent cependant pas à passer le cap, malgré les efforts d’Immanuel Quickley. Il faut dire que Jalen Williams s’occupe de tout pendant que SGA se repose sur le banc. Bien aidé par un Chet Holmgren efficace, J-Dub redonne de l’air aux siens. Les deux hommes font même pencher la bascule à 3 minutes de la fin, avec un contre du premier sur Randle, et un 3-points du second dans la foulée, pour reprendre 10 longueurs d’avance.

Avec SGA et Jalen Williams à 36 points chacun, le Thunder empoche un deuxième succès de suite, et le cinquième sur ses six dernières rencontres (129-120) pour renforcer sa place dans le peloton de tête à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Williams en mode record. Auteur de 17 de ses 36 points en dernier quart, dont 8 points et deux tirs de loin pour sceller le sort du match sur un 10-2, Jalen Williams a tout simplement réussi le meilleur match de sa jeune carrière. Reçu 5/5 à 3-points, et très propre à 13/17 aux tirs au final, il a pesé de tout son poids.

– SGA avec MJ et AI. Si on peut vous identifier avec vos seules initiales, c’est que vous avez réussi quelque chose dans la Grande Ligue. Et, pour cause, le meneur All-Star du Thunder est désormais reconnaissable en trois lettres, devenant même membre d’un club très restreint, avec Michael Jordan et Allen Iverson, avec 10 matchs de suite à 25 points et 2 interceptions minimum. Toujours aussi insaisissable, il finit la rencontre face aux Knicks avec 36 points, plus 8 passes décisives, 7 rebonds, 2 interceptions et même 2 contres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.