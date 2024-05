Luka Doncic et Dallas donnent une belle leçon au Thunder

Daniel Gafford et PJ Washington ne pouvaient rêver plus beaux débuts avec les Mavericks. A un horaire inhabituel, 13h00 heure locale, les coéquipiers de Luka Doncic ont signé l’un de leurs meilleurs matches de la saison avec une très large victoire : 146-111 !

Contrairement à jeudi, face aux Knicks, Luka Doncic a frappé d’entrée. Le Slovène signe un premier quart-temps exceptionnel avec de l’adresse lointaine et des tours de passe-passe dont il a le secret. Comme ce « circus shot » inscrit avec la planche, sans regarder le cercle… Le Thunder prend l’eau de partout, et après un quart-temps, Dallas mène de 17 points (47-30). C’est un record de franchise pour un premier quart-temps.

Kyrie Irving prend le relais

Grâce à Jalen Williams et Chet Holmgren d’abord, puis Aaron Wiggins, OKC va se réveiller en milieu de deuxième quart-temps. Curieusement, c’est lorsque Shai Gilgeous-Alexander n’est pas sur le terrain que le Thunder joue mieux. Un 15-0 leur permet de recoller au score (56-52), mais Luka Doncic reprend le match à son compte pour atteindre la pause avec neuf points d’avance (71-62).

Au retour des vestiaires, c’est Kyrie Irving qui prend le relais, et les Mavericks déroulent leur basket. L’occasion d’intégrer au mieux le duo Gafford-Washington. Comme le leur avait promis Jason Kidd, les deux sont gavés de bons ballons. L’écart enfle : +15, +20, +25… Résultat, un 4e quart-temps expédié rapidement avec un « garbage time » lancé très tôt par Mark Daigneault. Idéal pour reposer Luka Doncic, qui n’était pas très loin du triple-double.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps de rêve. Luka Doncic a entamé la rencontre comme un MVP. Ses dribbles, son rythme, mais aussi son adresse ont assommé le Thunder dès les premières minutes. Son panier acrobatique a marqué les esprits, mais ses « step back » à 3-points ou ses passes lobées ont aussi fait très mal. A la pause, le Slovène en était déjà à 22 points, 7 rebonds et 6 passes.

– Un 15-0 sans suite. En milieu de 2e quart-temps, c’est Jalen Williams qui a pris la direction du jeu du Thunder, et ce sera sa meilleure période de la rencontre. A l’instar d’un Draymond Green, il voit vite et juste, et il n’a pas hésité à lâcher vite le ballon.

– Gafford et Washington brillent déjà. C’est chacun sur un alley-oop que Daniel Gafford puis PJ Washington ont inscrit leur premier panier avec Dallas. Les deux ont semblé être là depuis toujours avec un Gafford qui pose de gros écrans et s’ouvre bien au cercle, tandis que Washington a joué dans le registre d’un Maxi Kleber, capable d’écarter le jeu, et de frapper en bout de chaîne.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.