Avec Daniel Gafford et PJ Washington, les Mavericks ont corrigé certaines choses

« Ouais, ils m’en ont parlé, ils m’ont parlé. » Évidemment que Luka Doncic a été mis au courant par ses dirigeants de ce qui se tramait chez les Mavericks. En cette fin de marché de transferts, les Texans avaient trois objectifs en tête : « Être plus grands, augmenter la richesse de notre effectif et ajouter un peu de punch à l’intérieur », rapporte le GM de l’équipe, Nico Harrison.

Qui ajoute : « On a le sentiment d’y être parvenus. » Deux échanges auront été nécessaires. Richaun Holmes d’abord, qui n’était pas dans les plans de Jason Kidd, envoyé à Washington en échange d’un Daniel Gafford titulaire de l’une des plus faibles équipes de la ligue. Et auteur de sa meilleure production en carrière.

Avec ses qualités de protecteur de cercle (plus de 2 contres par match cette saison), il secondera le rookie Dereck Lively II. « Je l’imagine avec Luka et Kai (Kyrie Irving) sur le ‘pick-and-roll’, ça va apporter. » Quant à PJ Washington, récupéré en échange de Seth Curry et Grant Williams, son rendement était en baisse à Charlotte.

Même si, comme le rappelle le dirigeant, le joueur capable d’évoluer sur les postes 4 et 5, voire 3, avait récemment claqué 43 points en sortie de banc chez les Hornets. Titulaire en puissance selon Jason Kidd, l’ancien joueur de Charlotte pourrait avoir la vie plus facile, dans l’obtention de meilleurs tirs, aux côtés de Luka Doncic, « l’un des meilleurs… excusez-moi, le meilleur meneur de la ligue », se corrige Nico Harrison en haussant les sourcils.

Spencer Dinwiddie en approche ?

« Comme ils l’ont affronté, ils savent ce dont Luka est capable. Ils vont pouvoir toucher le ballon, ils vont obtenir beaucoup de tirs ouverts. Ils peuvent maintenant le demander à leurs coéquipiers. C’est peut-être quelque chose de nouveau pour eux », formule Jason Kidd qui imagine faire davantage souffler Maxi Kleber dans sa rotation.

Son meneur de jeu parle, lui, de « deux très bons joueurs. On a rajouté de la taille à l’équipe. On a un pivot remplaçant, ce que je réclamais depuis trois ans déjà (sourire). PJ peut shooter, contrer des tirs, défendre. Gafford est une sérieuse menace sur les passes lobées. Il peut aussi contrer des tirs, nous protéger dans la peinture. Je pense que ces deux-là vont beaucoup nous aider. »

Les Mavericks qui, ont dû se passer de trois de leurs renforts estivaux, un recrutement aux airs d’erreurs de casting, ont-ils pour autant atteint leur « forme » finale dans l’optique d’aller loin en playoffs ? Jason Kidd lui-même parle de l’ajout de « deux joueurs, peut-être trois… ». Le nom de Spencer Dinwiddie, déjà passé par les Mavs et coupé par les Raptors, est sur la table.

« Vous me connaissez. Je suis ici depuis quoi, deux ans et demi ? S’il y a une chance de rendre notre équipe meilleure, on le fera, c’est certain. Il n’y a aucun doute là-dessus », promet Nico Harrison.