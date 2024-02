Stephen Curry arrache le cœur des Suns à la dernière seconde !

La décision s’est fait dans les ultimes secondes de la rencontre entre les Warriors et les Suns. C’est Stephen Curry qui a fait la différence, pour départager deux équipes proches et qui ont bataillé très dur, dans une partie marquée par plusieurs éruptions. Golden State a donné le ton dès le début en défendant très bien et en prenant les commandes à l’issue du premier quart-temps (33-28).

Les minutes s’enchaînent et les champions 2022, qui provoquent des ballons perdus, donnent l’impression d’être au-dessus. Néanmoins, l’écart n’est pas fait. Ainsi, Josh Okigie peut imposer son énergie en quelques instants, avec huit points marqués, une interception, un rebond offensif et une passe. Phoenix passe un 12-0 et prend le contrôle.

Après une période où le rythme chute sensiblement, les deux équipes ayant besoin de récupérer, les Warriors passent un 11-2 et rentrent au vestiaire avec un point d’avance (59-58).

Un coup de poignard à la dernière seconde

Le troisième quart-temps se joue sur un rythme moyen et c’est l’entrée de Gary Payton II qui redonne du souffle. Mais ni les Warriors ni les Suns ne parviennent à se détacher (84-82). Un 9-0 des Warriors ne suffit pas en dernier acte. Devin Booker et Bradley se chargent de donner de l’avance à Phoenix, et Kevin Durant repousse, avec un contre, une tentative de Jonathan Kuminga qui allait égaliser à trente secondes de la fin.

Mais comme Bradleu Beal ne tue pas le match, les hommes de Steve Kerr ont encore une dernière chance, à moins de cinq secondes de la fin, et Stephen Curry trouve la cible malgré la défense de Phoenix ! Il reste 0.7 seconde à jouer, les Suns n’ont pas le temps de répondre, et les Californiens s’imposent 113-112.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un véritable combat de poids lourds. Des grosses défenses, de belles séquences collectives à Golden State, de l’intensité, du combat : on a assisté à un vrai match de playoffs, avec également des accrochages entre Draymond Green et Jusuf Nurkic. Il y a aussi eu des ballons perdus et du déchet près du cercle qui vont avec, mais la tension et le suspense suffisent à offrir une rencontre très plaisante.

– Le shoot de Stephen Curry. Une partie qui se termine avec un panier primé de Stephen Curry. Le meneur de jeu des Warriors a été impeccable à 3-pts avec un superbe 9/16 dans cet exercice. Meilleur marqueur de son équipe, et héros de la soirée, il termine avec 30 points à 10/22 au shoot, 9 rebonds et 6 passes.

– Kevin Durant au tri sélectif. Il y a prendre et à jeter dans la prestation de l’ancien de Golden State. Ce qu’il faut garder, c’est son contre sur Jonathan Kuminga dans le « money time » qui, sans Curry, aurait été décisif. Avec 10 rebonds et 7 passes, « KD » a été actif. En revanche, son 10/25 au shoot dont 2/8 à 3-pts, ce n’est pas digne de ses standards. Il est tombé sur une bonne défense pour le gêner et a difficilement fait la différence.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.