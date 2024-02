Les Pacers résistent à un Jalen Brunson encore immense

Le 1er février, les Knicks s’imposaient de peu face aux Pacers grâce aux 40 points de Jalen Brunson, pour une 9e victoire de suite. Dix jours plus tard, les joueurs de l’Indiana repartent cette fois du Madison Square Garden avec la victoire, face à des Knicks toujours autant déplumés niveau effectif et malgré une nouvelle grosse sortie de leur meneur (39 points).

Les Pacers ont de nouveau fait parler leur belle machine collective, menée par un Tyrese Haliburton en double-double, sans doute auteur de son meilleur match depuis son retour de blessure. À ses côtés, Pascal Siakam a affiché son sérieux tandis que Myles Turner, auteur d’une grosse première période, n’a pas raté le moindre tir.

En complément de ce cinq majeur en forme, les visiteurs, qui ont shooté à 61% de réussite sur la soirée et généré 30 passes décisives (pour 50 tirs inscrits), ont pu compter sur deux éléments du banc très inspirés, Isaiah Jackson et TJ McConnell. Complices dans le jeu, les deux hommes ont été des facteurs importants à l’entame du quatrième quart-temps, où les Pacers ont définitivement pris les commandes de la rencontre.

Tyrese Haliburton venait d’inscrire un missile très lointain au buzzer pour terminer la période précédente (82-91). Jalen Brunson a eu beau multiplier les attaques de cercle, les New-Yorkais étaient trop limités dans leurs rotations, à l’intérieur surtout. Les entrées en jeu d’Alec Burks et de Bojan Bogdanovic, arrivés lors de la « trade deadline », ont pu dynamiser le banc local, mais insuffisamment pour perturber l’équipe d’en face qui s’est envolée au score avec plus de 20 points d’avance (92-114).

« On est en sous-effectif, on va devoir jouer beaucoup plus fort et beaucoup plus dur. Je suis déçu du résultat, mais pas de notre équipe », pouvait déclarer Tom Thibodeau à l’issue d’une défaite malgré laquelle ses Knicks (33v-20d) restent accrochés à leur 4e place, avec encore un peu de marge sur leurs adversaires du soir (30v-24d).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un problème de taille chez les Knicks. Julius Randle, Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, Jericho Sims… L’infirmerie des Knicks est pleine à craquer d’intérieurs. Cela s’est ressenti sur le parquet cette nuit puisque les Pacers ont dominé aux rebonds et aux points dans la raquette. Le pauvre Taj Gibson, qui n’a pas rentré le moindre tir, n’a pas eu les épaules assez larges pour compenser.

– Une « T-Mac » d’un nouveau genre pour Tyrese Haliburton. Myles Turner a mis ses mains derrière la tête, l’air de ne pas en revenir, tandis que Pascal Siakam pouvait afficher un grand sourire. Tyrese Haliburton a fait parler sa créativité en envoyant le ballon contrer le plexi avant de servir Pascal Siakam dans le corner à 3-points. Un geste digne de Tracy McGrady mais sans le dunk donc.

– Tom Thibodeau adore Precious Achiuwa ! Encore 43 minutes de jeu pour le joueur arrivé des Raptors qui n’a pas manqué un tir et a apporté dans tous les secteurs. Ce gros temps de jeu est tout sauf un accident de la part de Tom Thibodeau. Ce dernier utilisait son intérieur sur plus de 40 minutes pour… la 6e fois de suite. C’est simple depuis six rencontres, le natif de Port Harcourt est le joueur le plus utilisé de toute la ligue (42 minutes en moyenne) !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.