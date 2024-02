Les Clippers se reprennent après la pause pour écarter les Pistons

Il leur a fallu s’employer davantage qu’imaginé, à cause d’une première mi-temps trop tendre, mais les Clippers sont finalement parvenus à se défaire de valeureux Pistons (112-106), dans cette rencontre toujours piégeuse du début d’après-midi heure locale.

Tout est évidemment loin d’avoir été parfait pour Los Angeles, notamment massacré à l’intérieur, mais l’essentiel est assuré et Paul George (33 points) y est pour beaucoup, alors que Kawhi Leonard (24 points) a également été précieux par séquences. De quoi se relancer après la défaite de jeudi soir contre les Pelicans, pour revenir à moins d’un match de la 1e place de l’Ouest.

Pour Detroit en revanche, l’embellie du moment se confirme puisque les coéquipiers de Jaden Ivey (23 points), Cade Cunningham (22 points, 10 passes, 6 rebonds) et Simone Fontecchio (20 points, 9 rebonds) ont longtemps fait jeu égal avec la franchise californienne, avant de lâcher prise sur la durée face à son armada (et ses lancers-francs).

À RETENIR

– Les deux visages de Los Angeles. En dehors de leur bon démarrage (12-2), les Clippers ont subi la loi des Pistons dans la première mi-temps, compte tenu notamment de leur incapacité à résister au secteur intérieur adverse au rebond et en défense. Puis, les coéquipiers d’un Paul George auteur de 15 points dans le seul quatrième quart-temps se sont peu à peu mis en route, accélérant donc pour de bon dans le dernier acte, en poussant régulièrement Detroit à la faute (25/26 aux lancers-francs !).

– Detroit montre un meilleur visage. Victorieux de quatre de leurs huit derniers matchs, dont les deux derniers, les Pistons avancent dans la bonne direction depuis bientôt trois semaines et la rencontre de ce samedi l’a démontré. Sous l’impulsion de leur duo Cunningham/Ivey et du petit nouveau Simone Fontecchio, ils ont bien failli accrocher les Clippers à leur tableau de chasse, après avoir battu le Thunder et les Kings récemment. Malheureusement, cela ne s’est pas produit, mais les hommes de Monty Williams peuvent se réjouir de trouver progressivement une formule qui fonctionne bien mieux collectivement.

– Norman Powell en sang. Sans conteste la sale image de la soirée, que celle de la blessure de Norman Powell en voulant arracher un rebond. Touché au visage (arcade ?) sur un coup de coude involontaire de Jalen Duren, le joueur des Clippers s’est directement tenu le visage et il s’est mis à saigner abondamment sur le parquet, avant de regagner les vestiaires en portant une serviette sur la tête. À suivre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.