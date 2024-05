Bilan estival | Dallas fait tout pour effacer la déception

Alors qu’il ne reste désormais plus grand-monde sur le marché des free agents et que les effectifs, sauf chamboulement via les trades attendus de Damian Lillard et James Harden, sont quasiment bouclés, c’est l’heure de faire un premier bilan estival pour les 30 franchises de la NBA.

Et après Detroit, Houston, San Antonio, Charlotte, Portland, puis Orlando, Washington, et enfin Indiana et Utah, c’est au tour de Dallas. Les Mavericks ont totalement manqué leur dernière saison, échouant même à rejoindre le « play-in » ! Une énorme déception pour une équipe aussi ambitieuse.

SAISON 2022/23

38 victoires – 44 défaites (21e)

6e attaque : 115.9 points inscrits sur 100 possessions

25e défense : 116.1 points encaissés sur 100 possessions

ARRIVÉES/DÉPARTS

Arrivées : Richaun Holmes, Dante Exum, Grant Williams, Seth Curry

Départs : Davis Bertans, Justin Holiday, Reggie Bullock

EFFECTIF 2023/24

Meneurs : Luka Doncic, Kyrie Irving, Dante Exum

Arrières/Ailiers : Tim Hardaway Jr., Seth Curry, Josh Green, Jaden Hardy

Intérieurs : Grant Williams, Maxi Kleber, Richaun Holmes, JaVale McGee, Dwight Powell, Dereck Lively II, Olivier-Maxence Prosper

LE CINQ MAJEUR PROBABLE

Luka Doncic, Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Grant Williams, Dwight Powell

L’OBJECTIF

Redevenir une équipe de playoffs. Après la finale de conférence disputée et perdue contre les Warriors en 2022, les Mavericks semblaient avoir trouvé la bonne formule, mais très vite, on a compris qu’il y avait un problème… Les Texans ont enchaîné les résultats très décevants et Mark Cuban a tenté un coup de poker en février, en faisant venir Kyrie Irving. L’électrochoc n’a pas eu lieu car la défense est trop faible pour sublimer les qualités offensives de Luka Doncic et de l’ancien meneur de Cleveland. Les joueurs de Dallas ont même été sifflés par leur public : « c’est mérité » glissait le Slovène, quand Irving parlait d’un « beau merdier » dans lequel il venait de débarquer…

Pas de playoffs, ni de « play-in » donc, et la saison s’est même terminée sur un abandon non dissimulé des derniers matches de la saison régulière, afin de garder un précieux premier tour de Draft. La NBA a donc sanctionné la franchise d’une amende de 750 000 dollars ! Une triste conclusion pour une saison tout aussi triste et décevante.

Pour rebondir, les Mavericks ont signé une intersaison intéressante, avec la prolongation de Kyrie Irving et les arrivées de Richaun Holmes, Grant Williams et Seth Curry. Des recrues solides qui apportent de la densité au groupe de Jason Kidd. Tandis que Dante Exum est un pari. Néanmoins, cet effectif a encore des faiblesses, notamment en défense, et les dirigeants cherchent toujours à recruter un pivot (Clint Capela surtout) qui pourrait avoir un véritable impact dans ce domaine.

LES INTERROGATIONS

– Les Mavericks peuvent-ils progresser en défense ?

Ce n’est pas un hasard si Dallas a tenté de signer Matisse Thybulle (finalement conservé par les Blazers) et si l’intérêt pour Clint Capela ne retombe pas semaine après semaine. Cette équipe a besoin de se renforcer en défense, le domaine qui a plombé les résultats de la dernière campagne alors que des progrès avaient été observés en 2021/2022. Le départ de Dorian Finney-Smith, pour faire venir Kyrie Irving, a fait beaucoup de mal. L’arrivée estivale de Grant Williams, pour remplacer Christian Wood notamment, est une bonne nouvelle évidemment, mais cela ne soulève pas tous les doutes.

Si les Mavericks veulent redevenir une équipe crainte, qui peut aller loin en playoffs, il faudra défendre. Pour ça, il faut déjà retrouver l’envie, ce qui sera capital, puis ensuite avoir les bons hommes sur les parquets pour le faire. Un pivot et/ou un ailier avec des références en défense ne seraient clairement pas de trop…

– La saison de la dernière chance pour Jason Kidd ?

Avant même que la saison régulière ne soit terminée, Mark Cuban défendait son coach devant la presse. « Jason Kidd n’est pas vraiment populaire sur Twitter… Oui, mais Twitter, ce n’est pas la réalité. » Ce dernier a été rapidement fixé sur son sort : malgré une saison ratée, il sait qu’il dirigera les Mavericks à la rentrée puisque le propriétaire de la franchise estime que ce n’est pas sa faute si Dallas a coulé. Le tacticien a tout de même de sa part de responsabilité.

Même s’il n’est pas sur le terrain et que la connexion entre Luka Doncic et Kyrie Irving – gros point d’interrogation au moment du transfert – fonctionne plutôt bien, c’est à lui de faire défendre son groupe, de le rendre plus mature aussi. Cet été, Nate McMillan a été approché pour venir l’épauler et plusieurs nouveaux assistants seront à ses côtés sur le banc la saison prochaine. Nul doute que la pression sera grande sur les épaules de l’ancien coach de Milwaukee, surtout si, comme c’est le cas depuis plusieurs saisons, son équipe patine en début d’exercice.

