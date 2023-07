Bilan estival | Les Wizards ne se font plus de Beal

Alors qu’il ne reste désormais plus grand-monde sur le marché des free agents et que les effectifs, sauf chamboulement via les trades attendus de Damian Lillard et James Harden, sont quasiment bouclés, c’est l’heure de faire un premier bilan estival pour les 30 franchises de la NBA.

Et après Detroit, Houston, San Antonio, Charlotte, Portland et Orlando, c’est au tour des Wizards de passer à la loupe. Une franchise qui a entamé un processus de reconstruction suite à l’arrivée de Michael Winger.

SAISON 2022/23

35 victoires – 47 défaites (23e)

22e attaque : 113.7 points inscrits sur 100 possessions

21e défense : 114.9 points encaissés sur 100 possessions

ARRIVÉES/DÉPARTS

Arrivées : Mike Muscala, Danilo Gallinari, Tyus Jones, Landry Shamet, Bilal Coulibaly, Tristan Vukcevic, Ryan Rollins, Jordan Poole et Patrick Baldwin Jr

Départs : Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Monte Morris, Julian Philipps, Isaiah Todd, Jordan Goodwin

EFFECTIF 2023/24

Meneurs : Tyus Jones, Delon Wright

Arrières/Ailiers : Jordan Poole, Landry Shamet, Bilal Coulibaly, Ryan Rollins, Johnny Davis, Deni Avdija, Corey Kispert, Xavier Cooks, Patrick Baldwin Jr

Intérieurs : Kyle Kuzma, Danilo Gallinari, Anthony Gill, Daniel Gafford, Mike Muscala

LE CINQ MAJEUR PROBABLE

Tyus Jones – Jordan Poole – Deni Avdija – Kyle Kuzma – Daniel Gafford

L’OBJECTIF

Repartir d’une page blanche. Comme les précédents, les nouveaux dirigeants ont dressé un constat d’échec au terme d’une nouvelle saison terminée à la 12e place. Au-delà des pépins physiques du trio Beal-Kuzma-Porzingis qui n’a pu débuter que 35 matchs ensemble, ce qui a ralenti la progression du groupe, on pouvait également noter un déséquilibre au niveau des forces offensives, avec notamment Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis, deux intérieurs au profil offensif similaire qui ont rarement carburé à plein régime au même moment.

La nécessité d’un changement s’est plus que jamais faite ressentir, et l’équipe mise en place par Michael Winger, ancien bras droit de Lawrence Frank aux Clippers, a été à l’affût des opportunités qui se sont présentées pour poser les bases d’un nouveau projet et repartir d’une page quasi-blanche.

Décision a donc été prise de se séparer de Bradley Beal, un an seulement après sa grosse prolongation de contrat, et de Kristaps Porzingis. Pour compenser, Washington a réalisé deux coups intéressants. En récupérant d’abord un très bon meneur avec Tyus Jones, qui sort de son meilleur exercice en carrière et était devenu l’un des points forts du banc de Memphis ces dernières années, et en accueillant Jordan Poole, qui semblait représenter l’avenir des Warriors avant que le coup de poing de Draymond Green ne change complètement la dynamique dans la Baie…

A l’intérieur, les Wizards ont misé sur l’avenir et la stabilité en prolongeant Kyle Kuzma au détriment de Kristaps Porzingis. L’ancien Laker servira d’élément de base de la peinture aux côtés du tandem Gafford-Muscala voire Danilo Gallinari, en fonction de l’avancée de la convalescence de l’Italien.

L’ensemble paraît encore un peu fragile pour se rapprocher du Top 8 à l’Est, notamment aux postes 3, où la doublette Avdija-Kispert est quand même légère, et au poste 5. Mais il y a de quoi lancer un projet d’avenir autour de l’axe Poole-Kuzma, qui aura pour mission d’emmener cette équipe le plus haut possible.

LES INTERROGATIONS

– Quelle vie sans Bradley Beal ?

Voilà onze ans que les fans des Wizards étaient habitués à suivre les exploits de Bradley Beal. Et s’il s’était imposé comme l’un des meilleurs arrières de la ligue dans la capitale (lorsqu’il parvenait à éviter l’infirmerie…) avec notamment trois sélections au All-Star Game, les différentes greffes ajoutées à ses côtés au fil des années n’ont pas vraiment connu le succès escompté, entre son association à John Wall à ses débuts, à Russell Westbrook plus récemment ou encore avec la paire Kuzma-Porzingis.

L’heure du changement avait sonné pour les deux parties, Bradley Beal n’étant pas le « franchise player » capable de tirer une franchise vers le haut et Washington n’arrivant pas à trouver la bonne formule à ses côtés. Il était donc temps de tourner la page, et ce sont Jordan Poole (24 ans) et Kyle Kuzma (28 ans) qui doivent écrire la prochaine.

Un duo qui a de quoi faire des étincelles sur le plan offensif, mais dont les faiblesses défensives respectives interrogent logiquement. Tout comme leur motivation, l’arrière des Warriors pouvant agacer par son comportement parfois dilettante et ses prises de risques préjudiciables à l’équipe. Des soucis qu’on retrouve aussi chez l’intérieur, et qui pourraient être décuplés maintenant qu’il a obtenu le gros contrat qu’il attendait.

De quoi promettre quelques (nouveaux) maux de tête pour Wes Unseld Jr. et les fans de Washington ?

– Quelle intégration pour Bilal Coulibaly ?

L’arrière français, drafté en 7e position par Indiana avant d’être envoyé à Washington, a tout les atouts pour être le petit plus des Wizards la saison prochaine. C’est là aussi un pari sur l’avenir même si le joueur de 18 ans affiche déjà de bonnes références après une seule saison en pro avec Boulogne-Levallois, finaliste de Betclic Elite.

Joueur explosif, doté belles aptitudes physiques et athlétiques, Bilal Coulibaly aura pour point fort sa défense afin d’inciter Wes Unseld Jr. à le mettre sur le terrain, avec également de bonnes qualités de finisseur. Il faudra en tout cas qu’il donne le maximum et parvienne à s’adapter au mieux à ce basket nouveau pour se faire une place derrière Jordan Poole et Landry Shamet sur le poste 2.

On peut éventuellement imaginer une association avec deux arrières comme les Warriors l’ont parfois fait. Comme la défense risque d’être un problème à Washington la saison prochaine, il a certainement un coup à jouer.

OÙ VOYEZ-VOUS LES WIZARDS LA SAISON PROCHAINE ?





Accédez au sondage