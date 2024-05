À Phoenix, Bradley Beal a la sensation d’être drafté à nouveau

Après onze saisons, 695 matches joués et 15 391 points marqués, Bradley Beal a donc quitté les Wizards en étant transféré à Phoenix. Au début, il pensait même être échangé contre Devin Booker, mais finalement, il va former avec l’arrière et Kevin Durant un « Big Three » aussi puissant offensivement qu’intriguant.

Mais Bradley Beal ne quitte pas Washington, où il a disputé l’intégralité de son début de carrière, sans émotion.

« C’était clairement un moment touchant », admet-il pour le magazine SLAM. « J’étais à DC pendant onze ans et ça fait un sacré long moment. J’ai noué de solides liens et relations avec les gens de cette franchise et avec la ville. Il y avait des liens affectifs et ce ne fut pas facile de partir. C’est dur mais je suis heureux d’avancer. C’était nécessaire, c’est un nouveau chapitre. »

Le deuxième meilleur marqueur de l’histoire des Wizards va même plus que loin que le simple nouveau chapitre à entamer.

« J’ai l’impression d’être drafté à nouveau. En 2012, j’ai été drafté le jour de mes 19 ans. Et là, onze ans après, j’ai 30 ans et je suis dans une nouvelle équipe. La boucle est bouclée. Cela me semble un peu surréaliste. »

Alors qu’on demande toujours aux rookies ce qu’ils espèrent vivre et accomplir durant leur carrière, on peut poser la même question à Bradley Beal, qui pourrait bien être le meneur de jeu de Phoenix, pour cette nouvelle aventure dans l’Arizona.

« Je n’ai pas encore pensé à mes objectifs personnels, mais je dirais que le plus important, c’est de redevenir l’un des joueurs les plus complets de la ligue. Montrer que je peux évoluer à haut niveau, en playoffs, en gagnant des séries. Je veux revenir à mon niveau de All-Star. Je crois vraiment que je suis un joueur comme ça, un All-Star, un joueur All-NBA. J’ai un groupe autour de moi qui peut me pousser au quotidien, pour s’assurer que je sois la meilleure version de moi-même. »

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.5 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.3 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.8 2.7 3.4 3.0 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.6 2.0 1.2 2.6 0.4 22.7 2018-19 WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.3 6.1 2.2 1.3 3.4 0.4 30.5 2020-21 WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.2 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 1.0 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 Total 748 35 46.3 37.5 82.2 0.9 3.2 4.1 4.3 2.2 1.1 2.5 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.