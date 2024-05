Bilan estival | À Orlando, on pense regarder dans la bonne direction

Alors qu’il ne reste désormais plus grand-monde sur le marché des free agents et que les effectifs, sauf chamboulement via les trades attendus de Damian Lillard et James Harden, sont quasiment bouclés, c’est l’heure de faire un premier bilan estival pour les 30 franchises de la NBA.

Et après Detroit, Houston, San Antonio, Charlotte et Portland, on passe désormais au Magic, qui entend bien continuer sa croissance, en misant globalement sur la continuité pour son jeune groupe…

SAISON 2022/23

34 victoires – 48 défaites (25e)

26e attaque : 111.3 points inscrits sur 100 possessions

18e défense : 113.7 points encaissés sur 100 possessions

ARRIVÉES/DÉPARTS

Arrivées : Anthony Black, Jett Howard, Joe Ingles

Départs : Bol Bol

EFFECTIF 2023/24

Meneurs : Markell Fultz, Cole Anthony

Arrières/Ailiers : Jalen Suggs, Franz Wagner, Gary Harris, Joe Ingles, Jonathan Isaac, Anthony Black, Jett Howard, Caleb Houstan

Intérieurs : Paolo Banchero, Wendell Carter Jr, Moritz Wagner, Chuma Okeke, Goga Bitadze

LE CINQ MAJEUR PROBABLE

Markelle Fultz – Gary Harris – Franz Wagner – Paolo Banchero – Wendell Carter Jr

L’OBJECTIF

Continuer à construire son identité. Certes, le Magic a encore fini dans les bas-fonds de la ligue, à la 13e place de l’Est. Mais avec 34 victoires, le club de Jamahl Mosley a tout de même remporté 12 succès de plus que la saison précédente, et son bilan final est quasiment identique à celui des Pacers (35-47) et des Wizards (35-47).

Plus intéressant encore, Orlando a été coulé par son début de saison, en débutant par 5 victoires pour 20 défaites. Son bilan ensuite, à partir du 5 décembre ? 29 victoires pour 28 défaites !

Avec Paolo Banchero comme première option, un solide Franz Wagner en soutien et des joueurs intéressants comme Markelle Fultz, Wendell Carter Jr, Cole Anthony, Mo Wagner, en espérant que Jalen Suggs arrive à se lancer, Jamahl Mosley semble avoir trouvé une formule et une identité pour sa jeune troupe, avec un basket physique et agressif. Sur la deuxième partie de saison, Orlando était ainsi la quatrième équipe qui tentait le plus de lancers-francs (25.4 par match), seuls les Lakers, les Sixers et les Knicks en obtenant davantage.

Avec 7.4 passages sur la ligne par rencontre, c’est Paolo Banchero qui menait ainsi l’assaut et c’est une donnée importante et précieuse, sur lequel l’équipe peut construire dans le futur.

LES INTERROGATIONS

– Jusqu’où peut aller Paolo Banchero ?

Logiquement élu Rookie de l’année, avec ses 20.0 points, 6.9 rebonds et 3.7 passes décisives de moyenne, Paolo Banchero a apporté ce que recherchait Orlando en le récupérant avec le 1er choix de la Draft 2022 : à savoir une menace offensive qu’on peut trouver quasiment sur chaque possession, pour mettre la pression sur la défense.

Certes, on peut lui reprocher un certain manque d’efficacité, à 43% de réussite au tir dont un assez vilain 30% à 3-points. Ses statistiques en isolation étaient également moyennes (38% de réussite sur ces séquences en un-contre-un, dans le 40e percentile), et son ratio passes/turnovers (3.7/2.8) est aussi à améliorer…

Pour ses critiques, Paolo Banchero était ainsi un attaquant à gros volume et faible efficacité, qui a surtout bénéficié d’être propulsé en tant que première option pour récupérer le trophée de Rookie de l’année. Pour ses soutiens, il a simplement fait les erreurs classiques d’un rookie chargé de mener offensivement une équipe très faible dans le domaine, et qui va donc apprendre à le faire davantage efficacement avec le temps.

La prochaine saison donnera les premiers éléments de réponse sur ce qu’il en est vraiment, d’autant que cela déterminera des ambitions du Magic. Et de toute la stratégie de la franchise. Tout simplement.

– Comment progresser offensivement ?

Si on se concentre sur la deuxième partie de saison du club, le Magic affichait la 6e meilleure défense de NBA, derrière Boston, Memphis, Cleveland, Chicago et Milwaukee. Par contre, même sur ce bon second segment, l’attaque était un problème, coincée à la 26e place, devant seulement San Antonio, Houston, Detroit et Charlotte…

La progression du Magic passera donc nécessairement par une attaque plus efficace. La progression de Paolo Banchero est un premier levier dans ce sens, mais ce sont surtout ses camarades qui feront la différence.

Plutôt discret cet été, le club a tout de même recruté deux bons créateurs (de grande taille, comme les aime Jeff Weltman, le président des opérations basket du club…), le rookie Anthony Black et le vétéran Joe Ingles. Les deux hommes devraient faire du bien à l’attaque globale de Jamahl Mosley, et par ricochet à Paolo Banchero.

Néanmoins, si Orlando veut vraiment passer un cap et se mêler à la course aux playoffs, d’autres joueurs devront franchir un palier. Est-ce que Markelle Fultz, qui s’est rassuré, peut devenir ce joueur qui fera rentrer l’attaque d’Orlando dans une autre sphère ? À moins que Jalen Suggs ne montre enfin pourquoi il a été drafté si haut ?

OÙ VOYEZ-VOUS LE MAGIC LA SAISON PROCHAINE ?