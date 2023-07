Bilan estival | Les Blazers repartent (quasiment) de zéro

Alors qu’il ne reste désormais plus grand-monde sur le marché des free agents et que les effectifs, sauf chamboulement via les trades attendus de Damian Lillard et James Harden, sont quasiment bouclés, c’est l’heure de faire un premier bilan estival pour les 30 franchises de la NBA.

Et après Detroit, Houston, San Antonio et Charlotte, on passe à Portland, qui s’apprête justement à tourner la page Damian Lillard. Reste à savoir quand…

SAISON 2022/23

33 victoires – 49 défaites (26e)

18e attaque : 114.0 points inscrits sur 100 possessions

28e défense : 118.0 points encaissés sur 100 possessions

ARRIVÉES/DÉPARTS

Arrivées : Scoot Henderson

Départs : Drew Eubanks, Cam Reddish, Damian Lillard (?)

EFFECTIF 2023/24

Meneurs : Damian Lillard , Scoot Henderson

Arrières/Ailiers : Anfernee Simons, Jerami Grant, Shaedon Sharpe, Matisse Thybulle, Keon Johnson, Rayan Rupert, Jeenathan Williams, Nassir Little, Jabari Walker

Intérieurs : Jusuf Nurkic, Kris Murray

LE CINQ MAJEUR PROBABLE

Scoot Henderson – Anfernee Simons – Shaedon Sharpe – Jerami Grant – Jusuf Nurkic

L’OBJECTIF

Préparer au mieux la transition post-Lillard. Dans l’immédiat, l’objectif de Portland est d’obtenir la contrepartie lors du départ de Damian Lillard. Le meneur veut rejoindre Miami mais les Blazers doivent faire monter les enchères pour obtenir des tours de Draft, et des joueurs qui collent à leur projet à moyen terme.

« Nous allons être patients » expliquait ainsi Joe Cronin, le GM du club. « Nous allons faire ce qui est le mieux pour notre équipe. Nous allons voir où ça va nous mener. Et si ça prend des mois, et bien ça prendra des mois ».

Car même si les Blazers respectent Damian Lillard, il n’est pas question de brader le meneur de jeu pour lui faire plaisir, et se retrouver sans rien au bout du compte. Si ce n’est des regrets…

« Dans n’importe quel accord, le but est de terminer avec la meilleure contrepartie. Ça pourrait être un joueur qui nous aide à gagner immédiatement. Ça pourrait être un jeune joueur et des choix de Draft. Il n’y a pas de paramètres prédéfinis. Pour nous, la seule question est maximiser ce qu’on recevra » conclut le dirigeant.

LES INTERROGATIONS

– Quel effectif ?

Difficile de se projeter sur une équipe qui pourrait être complètement chamboulée dans les prochaines semaines. Le trio de jeunes Scoot Henderson – Anfernee Simons – Shaedon Sharpe constitue le socle d’avenir de ce groupe, alors qu’avec son énorme prolongation de contrat (160 millions de dollars), Jerami Grant va les accompagner.

Par contre, le club aimerait visiblement profiter du transfert de Damian Lillard pour se débarrasser de Jusuf Nurkic et c’est de toute façon tout le secteur intérieur de la franchise qui est à repenser…

À l’heure actuelle, la « Bosnian Beast » est seule sous le cercle, Jerami Grant et Kris Murray étant des ailiers/ailiers forts tandis que Ibou Badji et John Butler Jr. sont eux en « two-way contracts ». Nul doute que Portland se servira du « trade » de Damian Lillard pour équilibrer tout ça. Mais la question du « timing » reste la même.

– Quel impact immédiat pour Scoot Henderson ?

Comme Victor Wembanyama chez les Spurs, Scoot Henderson sera le patron d’une équipe dès sa saison rookie.

Avec le départ prochain de Damian Lillard, l’ancien meneur de la Team Ignite en G-League aura en effet les coudées franches, pour former un duo explosif, qui promet au moins de garnir les Top 10, avec le bondissant Shaedon Sharpe. Évidemment, on peut s’attendre à pas mal de déchets, dans une saison de transition, et l’enjeu pour Portland sera donc de mettre en place les bases pour le développement au long cours.

Pour cela, la franchise a en tout cas mis les petits plats dans les grands, avec beaucoup de mentors susceptibles justement d’aider Scoot Henderson.

On compte ainsi quatre anciens meneurs dans le « coaching staff », à commencer évidemment par Chauncey Billups, le « head coach », qui fait du rookie son « projet personnel ». Mais il y a également Scott Brooks, Jason Hart et Pooh Jeter, ces deux derniers ayant déjà accompagné Scoot Henderson pendant ses deux ans en G-League.

« Tout meneur s’est retrouvé dans cette situation, mais ils ont tous connu des fortunes diverses et ils s’y sont tous pris différemment », expliquait justement le rookie au sujet de ses quatre mentors. « Je ne fais que chercher à savoir comment ils ont géré certaines situations en match, dans le vestiaire, dans la manière de mener une équipe à un jeune âge. Voilà comment je m’y prends. Entendre tout ça de Chauncey, Pooh, Jason et Scott, c’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver à 19 ans, et même 17 ans avec Pooh et Jason. »

OÙ VOYEZ-VOUS LES BLAZERS LA SAISON PROCHAINE ?