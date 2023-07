Bilal Coulibaly continue de noircir la feuille

Même si Victor Wembanyama n’était pas en tenue, on a tout de même eu droit à un duel franco-français cette nuit puisque les Wizards de Bilal Coulibaly défiaient les Spurs de Sidy Cissoko. L’occasion pour l’arrière-ailier des Spurs d’inscrire son premier point sous un maillot NBA, mais aussi de nous gratifier d’une belle passe dans le dos. Grâce aux 29 points de Malaki Branham et aux 20 points de Dominic Barlow, San Antonio s’impose 96-85 face à des Wizards très maladroits (36% aux tirs, 18% à 3-points).

Pour sa 3e sortie, Bilal Coulibaly a encore impressionné par ses qualités défensives, et on retiendra évidemment ce scotch sur la planche en deuxième mi-temps sur Seth Millner. De l’autre côté du terrain, l’ancien ailier des Mets 92 plante son premier 3-points de la compétition. C’était juste avant la mi-temps. Au final, le Français termine avec 10 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 3 contres en 29 minutes. Face à lui, Sissoko cumule 1 point, 7 rebonds, 2 passes, 1 contre, 1 interception.

San Antonio / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Barlow 25 9/15 0/0 2/3 2 5 7 0 1 1 1 0 +6 20 20 S. Cissoko 27 0/5 0/2 1/1 2 5 7 2 2 1 0 1 +4 1 7 B. Wesley 26 5/16 1/3 3/6 1 4 5 4 4 1 4 0 +8 14 6 J. Champagnie 30 4/13 2/8 8/9 0 8 8 7 5 0 3 0 +17 18 20 M. Branham 28 12/20 5/6 0/2 0 2 2 1 0 1 1 0 +6 29 22 C. Bediako 5 1/1 0/0 0/0 0 3 3 0 1 1 0 1 +5 2 7 J. Carlton 10 2/2 0/0 0/1 1 2 3 0 1 1 2 0 0 4 5 S. Kabaca 7 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 +4 3 4 J. McCoy 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 1 1 -3 0 1 J. Gorham 8 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 2 0 0 0 -1 0 2 S. Millner 17 1/8 0/3 1/2 3 1 4 0 3 1 0 0 +8 3 0 J. Kier 11 0/2 0/1 2/2 0 1 1 4 1 0 1 0 +1 2 4 35/85 9/24 17/26 10 34 44 20 22 7 13 3 96 98 Washington / 85 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Rollins 25 6/17 1/6 0/0 1 2 3 2 6 1 2 2 -7 13 8 J. Davis 27 4/15 0/2 4/4 1 7 8 2 1 1 1 0 -11 12 11 X. Cooks 21 7/10 0/0 2/4 3 7 10 2 4 0 1 3 -8 16 25 T. Vukcevic 20 3/6 1/2 2/2 1 3 4 3 1 0 2 2 -6 9 13 B. Coulibaly 29 3/8 1/5 3/4 1 5 6 4 0 2 2 3 -12 10 17 Q. Jackson 13 2/4 0/0 2/2 0 5 5 1 0 0 1 0 -1 6 9 P. Baldwin Jr. 25 1/8 0/6 0/0 0 6 6 3 0 1 2 0 -6 2 3 J. Bernard 9 2/5 1/3 2/3 0 1 1 1 4 0 3 0 +1 7 2 D. Vasiljevic 4 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3 1 D. Stewart 13 0/3 0/2 2/4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 -2 K. Alexander 13 2/2 0/0 1/3 2 2 4 0 3 1 1 2 -2 5 9 31/81 5/28 18/26 10 38 48 18 20 6 15 12 85 96

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.