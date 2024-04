Summer League terminée pour Victor Wembanyama

Comme prévu, Victor Wembanyama en a terminé avec la Summer League de Las Vegas, après avoir disputé deux des quatre rencontres des Spurs (18.0 points, 10.0 rebonds et 4.0 contres de moyenne, à 41% au shoot, 30% à 3-points et 69% aux lancers). Une information rapportée par l’Express-News et confirmée par l’Associated Press.

Il n’y aura donc pas de retrouvailles entre « Wemby » et son compatriote et ex-coéquipier Bilal Coulibaly, alors que San Antonio doit affronter Washington demain soir, avant de défier Detroit trois jours plus tard.

« Je suis content que ce soit fini »

Forfait pour la Coupe du monde 2023, il faut maintenant s’attendre à revoir Victor Wembanyama en septembre, pour le training camp, et surtout en octobre, pour la pré-saison puis le début de la saison régulière. D’ici là, ses apparitions médiatiques devraient d’ailleurs se faire rares, car le Français a confié vouloir prendre du recul pour mieux se recentrer sur le basket et sur lui-même.

« Le mois dernier, je pense que le basket n’a même pas représenté 50% de ce qu’on me demandait », avait déclaré Victor Wembanyama dimanche soir. « Je ne peux pas le supporter. Je sais que c’est un moment spécial dans ma vie, mais je suis content que ce soit fini, honnêtement. Je veux juste m’entraîner, faire de la muscu… Je sais que tous les premiers choix de Draft en passent par là, et je sais que ça fera de moi un meilleur joueur plus tard. »