Trois nouveaux assistants dans le staff de Jason Kidd à Dallas

Après avoir essuyé le refus de Nate McMillan il y a trois semaines, Dallas a recruté trois nouvelles têtes pour composer le staff de Jason Kidd. Le premier assistant se nomme Josh Broghamer, déjà auprès de Jason Kidd à Milwaukee avant de rallier Cleveland.

Bryan Gates arrive quant à lui de Phoenix où il a évolué aux côtés de Monty Williams ces deux dernières saisons. Passé par la G-League en tant qu’assistant puis coach, Bryan Gates va entamer sa 14e saison en NBA.

Ce sera sa cinquième franchise après Sacramento (2009-2010 et 2016-2019), New Orleans (2010-2015), Minnesota (2015-2016 et 2019-2021) et donc Phoenix.

Tyson Chandler et Jason Kidd réunis

La troisième recrue se nomme Alex Jensen, et c’est le plus connu de tous. Souvent cité pour prendre les rênes d’une équipe, il reste sur une expérience de dix ans dans le staff d’Utah, où il a été pendant plusieurs saisons le premier assistant de Quin Snyder.

Il a ainsi été un élément précieux dans le développement de Rudy Gobert, trois fois élu meilleur défenseur de l’année. Son objectif pourrait être d’en faire de même avec le rookie Dereck Lively II (19 ans, 2m16).

À noter que Tyson Chandler a également été engagé comme assistant sur la Summer League au sein du staff qui sera dirigé par Jared Dudley, lui-même assistant de Jason Kidd. Considéré comme le meilleur pivot de l’histoire de la franchise, Tyson Chandler pourra également apporter sa touche pour contribuer à développer Lively II.