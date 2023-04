Une amende record pour les Mavericks : 750 000 dollars !

Voilà qui va faire réfléchir les équipes qui envisageraient de « tanker » de manière trop visible… Coupables d’avoir mis au repos plusieurs titulaires dans un match décisif dans la course au « play-in », les Mavericks viennent d’écoper d’une amende de 750 000 dollars ! Une somme énorme qui vient s’ajouter aux trois millions de dollars d’amendes déjà versés par Mark Cuban depuis qu’il est propriétaire de la franchise. Jusqu’à présent, la plus grosse amende infligée à Mark Cuban était de 600 000 dollars, et c’était pour des commentaires sur l’arbitrage.

Du « tanking » avéré

Dans son communiqué, la NBA explique que les Mavericks ont fait preuve d’une « conduite préjudiciable » au championnat lors du match face aux Bulls du 7 avril dernier : « Les Mavericks ont enfreint la politique liée au repos des joueurs de la ligue et ont démontré par des actions et des déclarations publiques le souhait de perdre le match afin d’améliorer leurs chances de conserver leur choix de premier tour lors de la Draft ».

Par ailleurs, la NBA estime « que les joueurs qui ont participé au match ne jouaient pas pour gagner. » Par la voix de Joe Dumars, la NBA juge que la franchise a « miné l’intégrité de notre sport » et les « agissements des Mavericks ont déçu nos fans et notre ligue. »