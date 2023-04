Fiasco de l’année, Dallas a préféré miser sur la Draft…

Quelques heures avant la rencontre face aux Bulls et malgré une petite chance d’accrocher le « play-in », les Mavericks annonçaient les forfaits de Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Josh Green, Maxi Kleber et Christian Wood. Quant à Luka Doncic, il n’allait jouer que quelques minutes en début de match, uniquement pour faire plaisir aux nombreux Slovènes qui avaient fait le déplacement pour la « Slovenian Night »…

Pourquoi ce choix ? Pour préparer la Draft car en terminant avec un moins bon bilan que Chicago – c’est le cas actuellement -, les Mavericks ont beaucoup plus de chances (77.6 %) de garder leur premier tour de Draft, qui est protégé 1-10, plutôt que de l’envoyer à New York (suite à l’échange de Kristaps Porzingis).

Cette décision, prise par Mark Cuban et par les dirigeants, dont le GM Nico Harrison, est donc plus stratégique que sportive. Comment Jason Kidd a-t-il reçu cette nouvelle ?

« On se bat pour notre survie et on est conscient de la situation dans laquelle on se trouve, mais la franchise a pris une décision », expliquait-il à ESPN, avant la partie perdue contre Chicago. « Il ne s’agit pas de hisser le drapeau blanc », ajoute-t-il après le match. « Parfois, les décisions sont difficiles à prendre. On essaie de gagner le titre et cette décision est peut-être un pas en arrière qui, espérons, nous permettra d’avancer. »

Est-il vraiment d’accord avec le chemin emprunté par Cuban et son GM ? « Ce sont mes patrons, donc oui. » Et Luka Doncic, auteur de 13 points face aux Bulls en 13 minutes, et qui lui voulait jouer jusqu’au bout, tant que l’espoir était permis ? « Je ne peux pas parler pour lui », a simplement répondu le coach des Mavericks.