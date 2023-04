Les Mavericks ont perdu tout espoir…

Ce soir, les Mavericks reçoivent les Bulls, et après la victoire du Thunder à Utah, il leur faut remporter leurs deux derniers matches, en espérant que Oklahoma City s’inclinera dimanche face à Memphis. Mathématiquement, c’est jouable, mais a priori, la direction estime qu’il n’y a plus aucun espoir.

Pour preuve, le staff médical vient d’annoncer que Kyrie Irving, Maxi Kleber, Christian Wood, Tim Hardaway Jr et Josh Green ne joueraient pas ce soir. Quant à Luka Doncic et JaVale McGee, ils sont incertains, et peut-être qu’ils rejoindront leurs coéquipiers à l’infirmerie. Sauf que c’est une soirée « spéciale Slovénie » dans la salle de Dallas, et qu’on imagine que Doncic sera sur le parquet.

Pour Dallas, il s’agit tout de même de se présenter avec huit joueurs sur la feuille de match. Tout en pensant à la Draft… puisqu’un revers face aux Bulls leur permettra d’être mieux classé dans la « lottery » que… les Bulls.

Mark Cuban semble ainsi penser que le choix de Draft de l’équipe au premier tour est la priorité de la fin de saison, plutôt qu’une hypothétique 10e place, synonyme de deux matchs de « play-in », à l’extérieur, afin d’espérer défier les Nuggets au premier tour, sans l’avantage du terrain.

Pour Dallas, terminer avec un moins bon bilan que Chicago lui permettrait d’avoir 77.6% de chances de conserver son « pick », protégé 1-10, avec donc 22.4% de chances de l’envoyer aux Knicks, puisqu’il était inclus dans l’échange autour de Kristaps Porzingis. En cas contraire, les chances de garder le choix tombent à 11.6%…