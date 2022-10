Stats & Highlights | Atlanta, Toronto, Washington et Portland se lancent bien

C’était un duel d’ambitieux et ce sont les Raptors qui ont gagné. Les Canadiens ont pris le meilleur sur les Cavaliers et ont suivi le chemin tracé par les Hawks et les Wizards, eux aussi vainqueurs de leur premier match.

Les Pistons ont également bien commencé face aux bons débuts de Paolo Banchero. Les Hornets, même sans LaMelo Ball, ont facilement dominé les Spurs. Enfin, Damian Lillard a signé son retour à la compétition avec un succès de Portland arraché dans les derniers instants face aux Kings.

Detroit – Orlando : 113-109

C’était la soirée des premières en carrière pour certains jeunes joueurs. Jaden Ivey et Jalen Duren à Detroit, Paolo Banchero à Orlando. C’est ce dernier qui a été le plus brillant, avec 27 points et 9 rebonds.

Les Pistons ont pris le meilleur départ, avant une réaction du Magic. En deuxième quart-temps, les joueurs de Dwane Casey dominent en inscrivant 40 points. En seconde période, Detroit continue d’être devant, mais ne fait jamais le break à cause de Paolo Banchero. Portés par les 24 points de Bojan Bogdanovic, les Pistons s’imposent.

Detroit / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Bogdanovic 35 8/16 6/10 2/2 1 4 5 2 3 1 1 0 +6 24 23 S. Bey 31 2/5 0/2 4/4 3 3 6 3 2 1 1 0 +6 8 14 I. Stewart 26 3/6 1/4 7/8 0 5 5 3 2 2 0 0 -1 14 20 C. Cunningham 35 6/16 2/6 4/4 0 1 1 10 2 1 3 0 +3 18 17 J. Ivey 32 8/15 2/4 1/1 1 2 3 4 3 3 2 0 -4 19 20 K. Knox II 13 1/8 1/6 0/0 0 3 3 0 2 0 2 0 -2 3 -3 J. Duren 22 7/13 0/0 0/4 6 5 11 1 0 0 3 3 +7 14 16 C. Joseph 15 3/3 2/2 0/0 0 1 1 2 3 0 0 0 -1 8 11 K. Hayes 16 1/9 0/3 1/1 0 5 5 5 1 3 0 1 +6 3 9 H. Diallo 14 1/4 0/1 0/0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 2 2 40/94 14/38 19/24 12 29 41 31 21 11 12 4 113 129 Orlando / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Banchero 35 11/18 0/0 5/7 2 7 9 5 5 0 4 2 +2 27 30 F. Wagner 34 8/18 2/6 2/2 1 3 4 5 1 0 5 0 -2 20 14 W. Carter Jr. 33 5/8 1/2 0/0 0 11 11 3 4 1 3 1 0 11 21 T. Ross 32 5/12 3/8 0/1 1 3 4 1 2 1 0 0 +5 13 11 J. Suggs 25 8/11 4/6 1/1 1 0 1 3 6 2 4 0 +3 21 20 C. Okeke 18 0/3 0/1 2/2 1 3 4 1 2 0 0 0 -7 2 4 C. Houstan 22 0/3 0/2 0/0 0 3 3 0 3 0 0 1 -14 0 1 M. Bamba 12 0/5 0/4 0/2 1 1 2 1 0 0 0 0 -10 0 -4 B. Bol 18 4/6 0/0 2/2 2 4 6 0 0 0 2 1 -4 10 13 R.J. Hampton 11 1/2 1/1 2/2 1 3 4 2 0 1 0 0 +7 5 11 42/86 11/30 14/19 10 38 48 21 23 5 18 5 109 121

Indiana – Washington : 107-114

Dès le premier match, l’expérience a parlé pour les Wizards. Les jeunes Pacers ont mal débuté la rencontre alors que Bradley Beal et Kristaps Porzingis enchaînaient les paniers. En deuxième quart-temps, Indiana passe un 9-0 pour revenir à un point.

Mais les Wizards, toujours avec le duo Beal – Porzingis (38 points à eux deux), accélèrent avec un 12-2 et se mettent à l’abri. Après la pause, les hommes de Rick Carlisle ne parviendront pas à se rapprocher à moins de deux possessions de Washington, qui commence donc sa saison par une victoire.

Indiana / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Smith 22 6/14 1/6 3/5 1 7 8 1 2 0 0 1 0 16 16 T. Taylor 24 2/6 1/3 3/4 1 1 2 1 1 2 1 1 -8 8 8 T. Haliburton 36 10/18 3/6 3/3 2 2 4 7 1 0 3 0 -5 26 26 B. Hield 32 6/16 4/11 0/0 4 6 10 3 2 0 1 0 0 16 18 C. Duarte 19 1/3 1/2 2/2 0 1 1 0 0 1 1 0 -13 5 4 O. Brissett 14 1/4 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -8 3 -1 A. Nesmith 23 1/8 1/5 0/0 0 4 4 1 4 0 0 0 +5 3 1 I. Jackson 16 1/3 0/0 1/2 1 2 3 0 0 0 1 1 -13 3 3 G. Bitadze 10 0/1 0/0 0/0 1 1 2 2 3 1 2 1 +6 0 3 T.J. McConnell 17 4/9 0/0 0/0 0 1 1 4 3 1 2 1 -8 8 8 B. Mathurin 28 7/15 3/7 2/5 2 5 7 2 3 2 3 0 +9 19 16 39/97 15/42 14/21 12 30 42 21 20 7 15 5 107 102 Washington / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 35 8/19 3/10 3/5 1 12 13 2 4 0 2 2 +7 22 24 D. Avdija 8 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 +14 4 4 K. Porzingis 32 5/14 1/5 4/6 2 8 10 3 2 0 2 2 +7 15 17 M. Morris 21 2/6 1/1 2/2 2 4 6 6 1 2 1 0 +17 7 16 B. Beal 38 9/17 2/7 3/3 2 3 5 6 2 0 3 1 +8 23 24 A. Gill 15 1/3 0/1 0/0 0 2 2 0 3 0 0 1 0 2 3 R. Hachimura 24 3/7 1/1 0/0 1 4 5 0 2 0 3 1 -6 7 6 W. Barton 25 5/10 3/4 4/4 0 1 1 3 1 0 2 0 0 17 14 D. Gafford 16 6/8 0/0 0/0 4 3 7 0 0 1 2 1 -2 12 17 D. Wright 27 2/6 0/2 1/2 1 2 3 1 4 2 1 2 -10 5 7 42/91 11/31 19/24 13 39 52 21 19 5 16 10 114 132

Atlanta – Houston : 117-107

Le duo Dejounte Murray – Trae Young fonctionne déjà très bien. Les deux hommes ont brillé, le premier avec 20 points, 11 passes et 5 interceptions, le second en compilant 23 points et 13 offrandes. Ils ont été parfaitement soutenus par De’Andre Hunter et Jason Collins, auteurs de respectivement 22 et 24 points.

Ce fut nécessaire car les Rockets ont été accrocheurs, malgré leur déchet à 3-pts, notamment en dominant la bataille du rebond. Le 3e choix de la Draft, Jabari Smith Jr, a inscrit 17 points, mais Atlanta était trop fort.

Atlanta / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 34 9/12 2/2 4/4 0 8 8 1 3 1 2 0 +11 24 29 D. Hunter 32 10/15 1/3 1/2 1 2 3 1 3 1 0 0 +12 22 21 C. Capela 26 1/3 0/0 0/0 2 6 8 0 2 0 1 2 -1 2 9 T. Young 38 7/22 1/9 8/8 0 3 3 13 1 1 3 1 +16 23 23 D. Murray 38 8/19 1/5 3/3 0 5 5 11 0 5 0 1 +8 20 31 O. Okongwu 21 6/8 0/0 1/3 1 8 9 0 4 0 0 0 +8 13 18 J. Holiday 19 1/5 1/4 0/0 0 1 1 3 2 1 0 1 +3 3 5 J. Johnson 14 1/1 0/0 3/4 0 1 1 0 2 0 1 0 -1 5 4 A. Holiday 18 2/5 1/2 0/0 0 0 0 1 1 3 2 0 -6 5 4 45/90 7/25 20/24 4 34 38 30 18 12 9 5 117 144 Houston / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Fernando 25 3/3 0/0 1/2 3 6 9 7 0 0 0 2 -1 7 24 J. Smith Jr. 33 6/17 3/11 2/2 1 6 7 1 4 0 0 0 -9 17 14 E. Gordon 29 4/9 1/4 2/2 0 1 1 4 2 0 1 0 +8 11 10 K. Porter Jr. 34 9/19 3/5 0/0 3 4 7 7 2 2 4 0 -13 21 23 J. Green 32 7/20 1/7 1/1 1 4 5 3 3 1 3 1 -16 16 10 K. Martin Jr. 23 1/7 0/2 4/4 0 5 5 0 4 1 1 0 -10 6 5 T. Eason 15 4/6 0/0 0/0 3 4 7 0 1 0 0 0 -1 8 13 A. Sengun 22 5/9 1/2 4/4 4 5 9 0 3 0 6 0 -6 15 14 G. Mathews 14 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 +3 0 0 J. Christopher 13 3/6 0/2 0/0 0 3 3 2 0 0 0 0 -5 6 8 42/98 9/35 14/15 15 39 54 25 20 4 15 3 107 121

Toronto – Cleveland : 108-105

Avec un bon Donovan Mitchell, les Cavaliers dominaient les débats en troisième quart-temps. Mais les Raptors ont profité des miettes, les ballons perdus de Cleveland (16) et les rebonds offensifs gobés dans la raquette adverse (12), pour rester dans la partie et frapper au bon moment.

En dernier acte, les Canadiens retrouvent de l’adresse à 3-pts, avec cinq tirs primés, et OG Anunoby inscrit 10 de ses 18 points. Privé de Darius Garland, touché à l’oeil, Cleveland prend l’eau et ne trouve plus de solutions. Les Raptors renversent ainsi les Cavs et privent l’ancien du Jazz d’une première victoire sous ses nouvelles couleurs.

Toronto / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 34 9/20 1/3 4/8 3 8 11 1 6 4 4 0 -1 23 20 O. Anunoby 38 5/12 2/5 6/7 1 6 7 5 4 2 3 2 +9 18 23 S. Barnes 32 7/14 1/1 0/0 1 2 3 7 4 2 3 0 +20 15 17 F. VanVleet 39 4/9 3/6 4/4 1 1 2 5 3 4 1 0 +7 15 20 G. Trent Jr. 37 5/12 4/8 5/7 3 2 5 0 1 1 1 0 +3 19 15 T. Young 11 1/3 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -14 3 2 J. Hernangomez 7 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -8 0 2 P. Achiuwa 18 4/11 1/4 1/2 1 4 5 0 1 0 0 0 -4 10 7 C. Koloko 15 1/4 0/0 1/2 2 4 6 0 2 0 1 1 +3 3 5 D. Banton 9 0/1 0/1 2/2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 4 36/86 13/30 23/32 12 30 42 19 23 14 13 4 108 115 Cleveland / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Allen 34 5/8 0/0 3/4 5 5 10 0 2 0 1 2 +2 13 20 E. Mobley 36 5/10 1/3 3/4 0 6 6 1 1 1 2 1 -14 14 15 D. Garland 13 2/8 0/1 0/0 0 1 1 3 1 2 5 1 -10 4 0 C. LeVert 35 2/7 2/2 4/4 0 5 5 7 3 0 1 0 +5 10 16 D. Mitchell 35 12/21 2/8 5/6 0 2 2 9 4 2 3 0 +10 31 31 K. Love 21 3/6 1/4 1/1 0 7 7 2 2 0 1 0 +4 8 13 D. Wade 22 3/4 1/2 1/2 1 2 3 2 1 0 0 1 -11 8 12 C. Osman 28 6/12 3/6 2/2 0 3 3 1 3 0 1 0 +7 17 14 I. Okoro 12 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 -2 R. Neto 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -8 0 -1 38/78 10/28 19/23 6 32 38 25 21 5 16 5 105 118

San Antonio – Charlotte : 102-129

Même privés de LaMelo Ball, les Hornets ont frappé fort face aux pauvres Spurs. Les joueurs de Gregg Popovich ont été très maladroits de loin et ont rapidement perdu des ballons. Résultat : 68 points encaissés en première période et une équipe de Charlotte qui s’amuse dans la défense.

En troisième quart-temps, il y a bien une petite réaction texane à signaler avec un 13-2, qui permet de revenir à douze unités. Mais quelques instants après, les Hornets passent un 19-1 pour se donner définitivement de l’air et confirmer leur large victoire.

San Antonio / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Sochan 27 2/8 0/2 0/1 2 5 7 2 2 2 0 0 -2 4 8 K. Johnson 30 8/17 3/7 1/2 2 9 11 4 2 2 2 0 -11 20 25 J. Poeltl 27 7/13 0/0 0/0 4 5 9 2 2 0 3 0 -10 14 16 T. Jones 24 5/8 1/2 3/3 2 1 3 2 3 1 0 2 -11 14 19 D. Vassell 29 3/15 0/8 5/8 1 1 2 4 1 1 2 0 -22 11 1 I. Roby 9 2/2 0/0 1/1 0 2 2 0 0 1 0 1 +3 5 9 Z. Collins 12 0/3 0/2 1/2 0 0 0 1 3 1 2 4 -20 1 1 D. McDermott 16 5/10 2/5 0/0 2 0 2 0 2 0 0 0 -18 12 9 K. Bates-Diop 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -14 2 1 G. Dieng 9 2/3 1/2 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 +3 5 8 J. Richardson 17 0/3 0/3 0/0 0 2 2 1 1 0 2 0 -18 0 -2 R. Langford 9 2/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 4 1 J. Primo 26 3/11 0/3 4/4 0 3 3 4 2 0 3 1 -18 10 7 40/99 7/34 15/21 14 30 44 21 19 8 15 8 102 103 Charlotte / 129 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 30 7/11 3/4 0/0 2 5 7 4 2 0 1 2 +29 17 25 G. Hayward 29 6/11 1/4 7/7 0 5 5 2 3 1 5 0 +7 20 18 M. Plumlee 22 5/9 0/0 2/2 4 3 7 4 2 0 1 1 +6 12 19 T. Rozier 30 10/19 4/7 0/0 0 6 6 6 1 0 4 1 +18 24 24 K. Oubre Jr. 23 5/11 1/3 2/3 0 4 4 2 4 3 0 0 +36 13 15 J. McDaniels 23 2/5 1/2 0/0 0 5 5 2 0 1 0 1 +13 5 11 K. Jones 4 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 3 3 J. Thor 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 +6 0 1 C. Martin 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 N. Richards 21 7/13 0/0 5/7 8 2 10 0 2 0 0 1 +28 19 22 M. Williams 4 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 3 0 2 0 -7 2 1 D. Smith Jr. 21 5/7 2/2 0/0 0 2 2 4 2 2 1 2 +28 12 19 T. Maledon 4 0/0 0/0 2/2 0 1 1 1 0 0 0 0 -7 2 4 J. Bouknight 14 0/5 0/4 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 -2 0 -2 B. McGowens 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 -7 0 -1 Total 48/94 13/29 20/23 14 37 51 26 20 7 15 10 129 159

Sacramento – Portland : 108-115

Brouillons offensivement en première période, les Kings ont mis plusieurs minutes à entrer dans leur partie. Ils ont même accusé 14 points de retard en deuxième quart-temps avant de passer un 16-1 pour inverser la tendance avant la mi-temps.

Après la pause, ils sont toujours devant, mais Portland revient. Dans les dernières secondes de la partie, Jerami Grant réussit une action à 3 points. De’Aaron Fox ne parvient pas à répondre et Josh Hart enfonce le clou. Pour son retour après une longue absence la saison dernière, Damian Lillard a inscrit 20 points.