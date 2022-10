Rudy Gobert brille pour ses débuts avec les Wolves

Ce devait être les grands débuts de Chet Holmgren dans son Etat natal du Minnesota, mais en l’absence du rookie, ce fut la soirée du pivot tricolore pour ses débuts officiels sous ses nouvelles couleurs. Devant son nouveau public, Rudy Gobert a été étincelant avec 23 points et 16 rebonds.

Plusieurs fois servi sur un plateau par Karl-Anthony Towns au alley-oop, Rudy Gobert a été le meilleur joueur de son équipe, bien épaulé par D’Angelo Russell (20 points) et Jaden McDaniels (19 points, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 2 contres) pour ouvrir la saison sur un victoire (115-108).

Maladroit avec seulement 12 points à 2/10 aux tirs, Karl-Anthony Towns a réussi à compenser en cherchant son nouveau compère des raquettes toute la soirée, terminant avec 8 passes décisives. La cohabitation des tours jumelles démarre donc sous les meilleurs auspices avec ce succès encourageant, décroché malgré un énorme trou d’air en 3e quart, avec un 19-2 en cinq minutes pour les visiteurs d’Oklahoma City.

Ces derniers ont été portés par Shai Gilgeous-Alexander, auteur d’un gros match à 32 points. Mais, à l’image du 6/22 du duo Dort – Pokusevski, le Thunder n’a pas tenu sur la longueur. Revenu à -2 à 4 minutes de la fin grâce à SGA, OKC n’arrivera pas à passer le cap, la faute à un très bon Jaylen Nowell (13 points) en sortie de banc.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La grosse soirée de Rudy Gobert. Evidemment titulaire à l’entre-deux, Rudy Gobert n’a pas mis longtemps à se distinguer, servi immédiatement au poste bas. S’il a raté sa première tentative, il a gobé son propre rebond pour lancer les hostilités et ouvrir le score. Il aura également l’occasion de briller sur un joli alley-oop lancé par Towns et cet autre dunk en dernier quart. Mais Gobert se fera surtout remarquer par un geste qui ne lui est pas forcément familier : un « tear drop » improvisé au buzzer du 3e quart pour le plus grand plaisir de ses nouveaux fans.

« J’apprécie l’amour des fans, ça fait vraiment plaisir de voir le public et la communauté m’accueillir comme ça déjà. Mais ça montre combien on peut être une bonne équipe et combien on peut aussi s’améliorer, ça va être un processus. Chaque soir sera une opportunité de progresser. »

– La réaction du Thunder en 3e quart-temps. Avec sept tirs ratés de suite sur une période de plus de 4 minutes, les Wolves ont joué avec le feu, soudainement muets face à la défense d’OKC et l’impact du rookie Eugene Omoruyi notamment. Propulsé par SGA, le Thunder a tout simplement passé un 19-2 qui les a remis devant au tableau d’affichage. Une prouesse qui ne sera pas suivie d’un succès mais qui laisse entrevoir de l’espoir pour la jeune troupe de Mark Daigneault.

« On a la capacité de monter en intensité, mais on doit le faire plus tôt que ça dans le match », regrettera Josh Giddey (14 points, 11 rebonds) après coup. « Ce type de match doit nous plaire, on est des jeunes joueurs, on doit adorer ce type d’ambiance. »

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Avec 23 points et 16 rebonds, le Français a marqué de son empreinte sa première sortie officielle avec les Wolves. Mieux, il a même réussi à faire se lever la foule sur une interception suivie d’un petit « tear drop » au buzzer du 3e quart, quand son équipe était dans un temps faible. Des débuts de rêve (avant de recevoir son ancienne équipe ce vendredi) !

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Pendant un temps, cet été, on pensait qu’il manquerait le début de la saison régulière mais le meneur star du Thunder était bel et bien en tenue. Il a même été fidèle à sa réputation avec un grand match d’attaque, à 32 points, 6 rebonds, 5 passes.

⛔ Le duo Towns – Edwards. Maladroits, les deux joueurs stars de Minny ont cumulé un 6/27 aux tirs, pour 12 et 11 points respectivement. Une mauvaise soirée offensive conclue tout de même par la victoire.

LA SUITE

Oklahoma City (0-1) : déplacement à Denver, samedi.

Minnesota (1-0) : réception d’Utah, vendredi.