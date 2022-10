Grizzlies – Knicks : Ja Morant qui rit, Evan Fournier qui pleure…

Après une très sympathique entrée en matière offerte par les Celtics et les Warriors, c’est au tour du reste de la ligue de progressivement débuter cette nouvelle saison 2022/23. Et parmi les affiches sympathiques de cette deuxième soirée bien plus copieuse que la première, il y a ce Grizzlies – Knicks, à Memphis.

On assiste d’abord à un premier quart-temps très brouillon des deux formations, qui cumulent un vilain 17/53 aux tirs (9/24 Knicks, 8/29 Grizzlies) et sont logiquement au coude à coude au terme des douze premières minutes (25-23 pour Memphis). Mais le round d’observation prend très vite fin dans les minutes qui suivent, et le momentum bascule furieusement en faveur des locaux, qui plantent 36 points (à 14/23) dans le second quart-temps, sous l’impulsion, notamment, d’un Ja Morant aussi supersonique que l’an passé et d’un duo Desmond Bane – Santi Aldama tranchant.

Les Knicks font beaucoup d’erreurs en défense, se reposent trop sur les aides et sont alors logiquement sanctionnés derrière l’arc, à sept reprises précisément dans le seul second quart-temps. En attaque, ce n’est guère mieux à l’exception de quelques fulgurances de Julius Randle et Isaiah Hartenstein, qui sont satisfaisants dans cette première mi-temps, et les Knicks sont assez logiquement largués dès la mi-temps (61-46).

La révolte des Knicks

Au retour des vestiaires, les hommes de Tom Thibodeau affichent un tout autre visage, bien plus convaincant des deux côtés du terrain. En défense, ils s’ajustent, font davantage confiance à leur défense en un-contre-un plutôt qu’aux aides, et offrent ainsi moins d’espaces à leurs adversaires, notamment à Ja Morant. Même si le meneur de Memphis trouve quand même des alternatives pour poursuivre son chantier.

En attaque, c’est toujours un très solide Justin Randle qui mène la charge, en pouvant compter cette fois sur les réveils d’Evan Fournier et de Cam Reddish, qui plantent quelques tirs extérieurs bienvenus. Ce même Cam Reddish inscrit 12 points dans le seul quatrième quart-temps, dont le tir primé de l’égalisation à cinq dixièmes de la fin du match (108-108). Menés de 19 points au début du troisième quart-temps, les Knicks sont revenus des enfers pour arracher une prolongation !

Evan Fournier loupe le panier de l’égalisation

La période supplémentaire commence mal pour « Thibs » et ses hommes, puisqu’ils perdent leur meilleur élément du match, Julius Randle, qui commet très vite une sixième faute fatale. Les Knicks gardent quand même le cap et rendent coup pour coup aux Grizzlies, jusqu’à ce tir primé décisif de Tyus Jones, à une trentaine de secondes du buzzer final. Sur l’ultime possession, Evan Fournier, d’un tir à 3-pts dans le corner devant le banc des Grizzlies, est tout proche d’ajouter cinq autres minutes à la rencontre. Mais le cuir atterrit quelques millimètres trop tôt, rebondit sur le cercle et le match est terminé (115-112).

Une défaite cruelle pour les Knicks, bien mal embarqués et pourtant tout proches de braquer le FedEx Forum, après une belle deuxième partie de rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le tir extérieur, la clé du match. En première mi-temps, les Knicks ont très mal défendu, en abusant notamment des aides défensives. Une décision qui a logiquement créé des décalages dans leur moitié de terrain, que Ja Morant n’a pas manqué d’exploiter. Le bondissant meneur a en effet servi à plusieurs reprises ses coéquipiers derrière l’arc, qui se sont mis en confiance pour le restant de la rencontre. Car les Knicks ont ajusté leur défense après la pause, limitant ainsi les tirs ouverts pour leurs adversaires, mais ces derniers ont alors inscrit des tirs contestés. Au total, 17 tirs primés pour les locaux, contre 9 pour les visiteurs. Assurément la clé de ce match, dont l’écart final était de… 3 points.

TOPS & FLOPS

✅ Julius Randle. Il a été lourdement critiqué l’an passé, à juste titre. Cette saison, on dirait bien que Julius Randle est dans un meilleur état d’esprit. C’est en tout cas ce que son jeu laisse penser, puisque le MIP 2021 s’est fondu dans le collectif sans tenir le cuir trop longtemps, comme cela était très souvent le cas l’an passé. C’est sous son impulsion que les Knicks ont entamé leur « comeback » après la pause, et dans l’ensemble plus largement que le scoring, il a été très convaincant : 24 points, 11 rebonds, 6 passes et 2 interceptions.

✅ Ja Morant. Que dire ? 34 points et 9 passes pour la superstar des Grizzlies, qui a tranché la défense des Knicks en attaquant systématiquement le cercle. Une entrée en matière XXL, dans la continuité de ses deux dernières « opening nights » : 44 points en 2020, 37 en 2021.

✅ Santi Aldama. Titulaire sur le poste 4 en l’absence de Jaren Jackson Jr, le jeune espagnol s’offre un double-double pour débuter la saison : 18 points et 11 rebonds. Toujours disponible et en mouvement, il a bénéficié de plusieurs des 9 passes de Ja Morant.

✅ Cam Reddish. Ses performances en présaison étaient décevantes, alors il a fait mieux quand ça comptait vraiment. Profitant de l’absence de Quentin Grimes, l’ailier des Knicks a effectivement brillé en sortie de banc : 22 points à 9/15 aux tirs en 28 minutes, dont le tir qui climatise le FedEx Forum et envoie tout le monde en prolongation. Une manière idéale de débuter la saison, et de se faire remarquer aux yeux de Tom Thibodeau.

⛔️ RJ Barrett. Le Canadien des Knicks a livré une bien mauvaise performance, pour son premier match de la saison : 11 points à 3/18 aux tirs. A maintes reprises, il a forcé des tirs alors que d’autres options semblaient plus pertinentes. De l’autre côté du terrain, il n’a pas réussi à garder le rythme de Ja Morant, face auquel il était en mission durant la majeure partie de la rencontre. Bref, une première à oublier pour RJ Barrett.

LA SUITE

– Grizzlies : déplacement à Houston, dans la nuit de vendredi à samedi (1h30)

– Knicks : réception des Pistons, dans la nuit de vendredi à samedi (1h30)