Les Nets écrabouillés par le trio McCollum-Williamson-Ingram

Brooklyn n’imaginait sans doute pas prendre une telle déculottée à domicile pour sa première de la saison face aux Pelicans. Les hommes de Steve Nash sont en effet tombés sur une équipe de New Orleans déjà impressionnante avec son trio McCollum-Williamson-Ingram auquel on peut ajouter l’apport de Jonas Valanciunas et d’une flopée de « role players » de choix comme Herb Jones, Trey Murphy III ou encore Jose Alvarado.

Lancés par Jonas Valanciunas, les Pelicans ont rapidement pris leurs aises au score en passant un 32-14 dès les 12 premières minutes, conclues par un 3-points de CJ McCollum et un lay-up en force de Zion Williamson.

On a cru au réveil des Nets avant la pause, entre un 10-3 puis un coup de chaud remarqué de Kevin Durant pour terminer la première mi-temps. KD a en effet aligné un 3-points, un 2+1 et un gros contre sur une tentative de dunk de Brandon Ingram. A la dernière seconde, Royce O’Neale a ainsi ramené l’écart à -8, inespéré au regard du niveau affiché par New Orleans (50-58). Et puis plus rien…

Les troupes de Willie Green n’ont effectivement pas tardé à reprendre le large, s’appuyant sur Zion Williamson pour pilonner la raquette de Brooklyn avec succès. Trey Murphy III a confirmé la tendance d’un 3-points faisant passer la marque à +20 (59-79). Au-dessus du lot, Brandon Ingram y a ajouté son grain de sel avec un sublime 2+1, un tir à mi-distance, un 3-points et deux lancers qui ont clairement mis à mal le suspense (64-89).

Privés de snipers comme Seth Curry et Joe Harris, les locaux n’ont jamais été en mesure d’inverser la tendance. Au contraire, les dunks de Larry Nance Jr et Zion Williamson et les 3-points de la paire McCollum-Murphy III ont marqué la fin de partie pour offrir aux Pelicans un succès sans trembler, 130 à 108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Pelicans un ton au-dessus. Mener par une grosse avance très tôt dans un match, surtout à l’extérieur, est tout sauf un cadeau. Pourtant, les Pelicans ont su tenir sur la durée et n’ont presque jamais paniqué, hormis le petit coup de chaud de Kevin Durant avant le repos. Pour le reste, New Orleans a évolué un ton au-dessus de son adversaire, écrasant les Nets pour de bon au retour des vestiaires, presque sans forcer ! Impressionnant.

– « Welcome back » Zion ! Quel retour aux affaires pour la pépite des Pelicans ! Visiblement affûté après son année blanche, Zion Williamson a livré une très bonne première sortie (25 points, 9 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions), laissant une impression de facilité dans ses drives et sa résistance aux impacts. Tout semble réuni pour que le n°1 de la Draft 2019 explose enfin au plus haut niveau.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. Le seul à avoir surnagé, portant son équipe sur ses épaules avec ses 21 points en première mi-temps. Du très bon Kevin Durant qui a désormais besoin d’être correctement épaulé.

✅ Le trio McCollum-Williamson-Ingram. C’est la première fois qu’on voyait les trois joueurs associés en match « officiel ». Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas déçu ! Les Pelicans tiennent leur monstre à trois têtes avec trois profils qui semblent parfaitement se compléter. Sur ce match en tout cas, leur complémentarité a été presque parfaite, avec un meneur-arrière qui joue juste, un sosie de KD, et un perforateur précieux pour martyriser les raquettes. De quoi aborder la suite avec enthousiasme, et presque rendre Kevin Durant jaloux…

✅ Trey Murphy III. Le facteur X du soir du côté de New Orleans. Même si les Pelicans ont d’abord su se reposer sur leur quatuor McCollum-Ingram-Williamson-Valanciunas, Trey Murphy III a été important en incarnant une menace fiable de loin (4/6 à 3-points) et en se montrant globalement efficace durant ses 24 minutes de jeu avec ses 16 points et 9 rebonds.

⛔️ Kyrie Irving. Si Kevin Durant a brillé, son acolyte à la mène a été méconnaissable. Son adresse extérieure l’a fui pendant toute la rencontre, ce qui ne l’a pas aidé à entrer dans son match. A l’arrivée, sa ligne de stats n’est guère reluisante (15 points à 6/19 au tir dont 0/6 à 3-points, 5 passes décisives).

⛔️ Ben Simmons. Il faudra sans doute être encore un peu patient pour revoir le vrai Ben Simmons, d’autant plus lorsqu’on sait l’impact que peut avoir une telle performance sur son mental. Expulsé pour six fautes avec un +/- de -26 qui résume bien son impact…

LA SUITE

– Nets : réception de Toronto ce vendredi (01h30)

– Pelicans : le road-trip de New Orleans se poursuit à Charlotte ce vendredi (01h00)