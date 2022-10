Damion Lee, héros de Phoenix qui renverse Dallas

Éliminés avec fracas par les Mavericks en mai dernier, les Suns avaient à coeur de prendre leur revanche en ouverture de ce nouvel exercice. Mission réussie, puisque les coéquipiers de Devin Booker (28 points, 9 passes) se sont imposés sur le fil (107-105) face à Luka Doncic (35 points, 9 rebonds, 6 passes), Christian Wood (25 points, 8 rebonds) et consorts.

Un succès acquis dans la douleur, après que Phoenix a notamment accusé 22 points de retard au maximum, et marqué du sceau de Damion Lee (11 points), arrivé cet été en provenance des Warriors et auteur de tous ses points dans le quatrième quart-temps. Avec, surtout, l’improbable game-winner à 9.7 secondes de la fin ! Derrière, Luka Doncic fait sa spéciale à 3-points à 9 mètres, mais c’est trop court et les Suns signent le « comeback » de la soirée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Des Suns à deux visages. Méconnaissables en première mi-temps, car dominés dans à peu près tous les compartiments du jeu, les joueurs de Phoenix ont sans doute cru à un remake du Game 7 de mai dernier, quand ils ont compté jusqu’à 22 points de retard au retour des vestiaires. Sauf que le collectif de la franchise de l’Arizona a fini par se remettre à l’endroit autour de Devin Booker, en attaque et en défense, afin de coller un 19-3 à Dallas dans le troisième quart-temps et relancer l’intérêt de ce match.

— L’effondrement des Mavericks dans le money-time. En tête de 15 points dans le dernier quart-temps (93-78), après le gros coup de chaud de Christian Wood, Dallas a pourtant perdu pied au pire moment. Laissant Phoenix grappiller rapidement son retard avec Devin Booker, Deandre Ayton, Cameron Payne ou encore Damion Lee. Incapables de trouver la faille offensivement, autrement que sur la ligne des lancers-francs, les hommes de Jason Kidd ont commencé à se frustrer, commettre des erreurs bêtes et fâcheuses (pertes de balle, fautes offensives…), puis finalement s’écrouler, dans la chaude ambiance du Footprint Center.

— Damion Lee, le facteur X. Avec son compère Cameron Payne, le récent champion NBA a été très en vue en sortie de banc, essentiellement dans les douze dernières minutes. Actif au possible, de chaque côté du parquet, il n’a ainsi pas hésité à se sacrifier pour provoquer des fautes offensives ou pour punir la défense des Mavericks avec son adresse à 3-pts (3/5). Cerise sur le gâteau : celui qui fêtera ses 30 ans ce vendredi a planté le tir de la gagne, en déséquilibre, pour offrir la victoire à sa nouvelle équipe. Signe que tout lui réussissait aujourd’hui…

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Après chaque fenêtre internationale, le Slovène doit sans doute apprécier de retrouver la NBA, où il bénéficie de beaucoup plus d’espaces pour découper tranquillement les défenses adverses. Cela s’est encore vu cette nuit, où sa science offensive a causé de nombreux problèmes aux Suns et à Mikal Bridges. Bien sûr, tout n’a pas été parfait dans son jeu ou dans son attitude, mais il a quand même été le meilleur joueur texan. Malgré sa tentative (lointaine) ratée dans les ultimes secondes, pour la gagne…

✅ Devin Booker. En bon leader, et contrairement à Chris Paul, l’arrière All-Star a montré l’exemple de bout en bout, dans l’attitude, au scoring, à la création et parfois même en défense. Surnageant d’abord en première mi-temps, dans le marasme collectif des Suns, avant de continuer sur sa lancée après la pause, en profitant principalement du réveil de ses coéquipiers pour ne pas performer inutilement. Une petite revanche de « Book », qui s’était manqué au printemps dernier.

✅ Christian Wood. Quels débuts de la part de « C-Wood », particulièrement séduisant pour sa première sortie avec les Mavs. Notamment sur le plan offensif, où sa capacité à s’écarter de loin, jouer dos au panier, près du cercle et à sanctionner après écran a fait mal à Phoenix. De son match, on retiendra surtout sa folle séquence, à cheval sur les deux derniers quarts-temps, où il aura planté 16 points de suite, pour ce que l’on a pensé —à tort— être le tournant de la partie. Jason Kidd l’a ensuite oublié sur le banc en fin de match…

✅ Deandre Ayton. Cela n’a toujours pas l’air d’être la joie entre le Bahaméen et son coach Monty Williams, pour ne pas dire le reste de ses coéquipiers, mais il n’en est pas moins un élément important de la réussite de Phoenix. En double-double (18 points, 10 rebonds), il a ainsi permis à son équipe de dominer dans la peinture et sa présence à l’intérieur a aidé les Suns à trouver l’ouverture à plusieurs reprises, quand ils étaient dans le dur en attaque. En particulier en seconde période.

⛔ Chris Paul. Transparent du début à la fin, sauf pour porter la balle et faire tourner le jeu (9 passes), « CP3 » s’est troué et a abandonné ses coéquipiers cette nuit : 6 points, à 1/6 aux tirs. Simple passage à vide ou faut-il réellement s’en inquiéter ? Car c’est plutôt inhabituel de voir les Suns mieux jouer quand leur meneur est sur le banc que lorsqu’il se trouve sur le parquet. À tel point que Monty Williams a décidé de se passer purement et simplement de son All-Star pour les sept dernières minutes du match !

⛔ Tim Hardaway Jr. Un soir de reprise assez compliqué pour le maladroit « THJ » (10 points, à 3/10 aux tirs et 1/5 à 3-pts), alors que les Mavericks auraient pourtant bien eu besoin d’un bel apport de sa part, afin de compenser les prestations discrètes offensivement de Dorian Finney-Smith, JaVale McGee, Josh Green ou encore Maxi Kleber (11 points à eux quatre). Sans doute une question de rythme, pour celui qui était éloigné des terrains depuis janvier dernier.

LA SUITE

Phoenix (1-0) : déplacement à Portland, dans la nuit de vendredi à samedi (04h00).

Dallas (0-1) : réception de Memphis, dans la nuit de samedi à dimanche (02h30).