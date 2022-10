Les Nuggets se déchirent à Utah

C’est la surprise de la soirée ! Alors qu’on promettait l’enfer au Jazz après leur large reconstruction, les joueurs de Will Hardy s’imposent avec la manière face à Denver. Un succès (123-102) qui ne souffre d’aucune contestation possible puisque les coéquipiers de Mike Conley ont mis la main sur le match d’entrée.

Après un round d’observation avec une flopée de balles perdues, le Jazz trouve des automatismes avec Jordan Clarkson dans le corner et l’entrée de Malik Beasley qui prend sa place comme joker. La paire Vanderbilt-Markkanen en impose sous les panneaux, et les ballons ressortis sont transformés en 3-points. Après douze minutes, Utah est devant : 37-30. Et la suite sera pire pour les Nuggets puisqu’ils vont encaisser un terrible 14-0 ! Forcément, Utah se détache, et à la pause, les partenaires de Collin Sexton mènent de 22 points (75-53). La défense de Denver est catastrophique, et plus encore l’agressivité générale. Sous les panneaux, Jarred Vanderbilt prend tous les rebonds, et ce n’est pas bon signe.

Au retour des vestiaires, Nikola Jokic prend les choses en main. Cela ne défend pas mieux, mais au moins, il y a de l’envie. À l’image de Michael Porter Jr qui s’arrache sur des ballons qui trainent, et qui les convertit. Comme en début de match, le Jazz perd ballon sur ballon, et les Nuggets grignotent leur retard. De -14 à la fin du 3e quart-temps, ils reviennent même à -7 (105-98) à cinq minutes de la fin.

Mais comme en premier quart-temps, les remplaçants font la différence, et c’est Rudy Gay, très bon, qui frappe à 3-points. Puis Beasley, sur un step-back, l’imite, et la salle explose (111-98). C’est Collin Sexton qui se charge de finir le travail par ses paniers pleins de malice et ses lancers, et le Jazz décroche une très belle victoire devant un public déjà aux anges.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’apport du banc. Enorme contraste entre les deux formations, et Will Hardy peut compter sur un banc de grande qualité d’où sortent Beasley, Sexton ou Gay. Ce sont eux qui font la différence à cheval sur les deux premiers quart-temps, et en fin de match. Les remplaçants du Jazz cumulent 68 points, contre… 24 à Denver !

– Des Nuggets transparents. Déjà en présaison, Mike Malone avait tiré la sonnette d’alarme, et cette nuit, ses joueurs n’avaient pas envie de défendre. Ils marchent, ne s’aident pas, et c’est plutôt inquiétant. De l’autre côté du terrain, ce n’est pas mieux, et on retiendra les 21 balles perdues, dont 7 dans le dernier quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Lauri Markkanen. Si Collin Sexton a fait la différence dans la dernière ligne droite, c’est Markkanen qui avait permis au Jazz de bien entrer dans le match. Le Finlandais n’a pas trop arrosé, et il a surtout essayé de faire circuler la balle. Il s’est comporté en leader, comme il le fait en sélection.

✅ Walker Kessler. Un double-double pour le rookie du Jazz qui joue juste. Face au manque d’agressivité des Nuggets, on l’a vu dominer au rebond offensif, et ressortir des ballons propres.

✅ Nikola Jokic. Avec Aaron Gordon en début de match, le double MVP est le seul à surnager. Tout du moins en attaque. C’est lui qui sonne la révolte en deuxième mi-temps, et sous son impulsion, Denver a gagné la bataille de la raquette (68 points à 42). Passablement énervé en fin de match, notamment par les arabesques de Collin Sexton.

⛔️ Le banc de Denver. On le dit, on le répète, le banc a été catastrophique… Il manque un 6e homme dans cette formation, et même un leader d’attaque. Un vrai contraste avec le Jazz qui peut compter sur de très bons jokers.

⛔️ Kentavious Caldwell-Pope. Un match à oublier pour la recrue des Nuggets. Maladroit et peu inspiré en défense, il est le symbole de cette lourde défaite.

LA SUITE

– Jazz : retrouvailles avec Rudy Gobert vendredi à Minneapolis

– Nuggets : déplacement chez les Warriors. Attention à ne pas tendre l’autre joue