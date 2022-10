DeMar DeRozan en feu à Miami

« Ils ont fait tout ce qu’il fallait. On n’a pas fait grand-chose de bien… » Jimmy Butler résume en quelques mots la difficile soirée de son Heat face à des Bulls venus à Miami décomplexés, malgré l’absence de plusieurs titulaires (Zach LaVine et Lonzo Ball). Chicago doit cette belle première victoire (108-116) à DeMar DeRozan.

Portés par leur paire Jimmy Butler – Tyler Herro, les locaux avaient rapidement pris le dessus, en menant la majeure partie du temps en première mi-temps, le plus souvent avec trois possessions d’avance. Mais avec un Ayo Dosunmu sûr de lui balle en main et un Goran Dragic en feu de loin, et auteur d’une rentrée fulgurante avec quatre paniers primés (dont une improbable prière en cherchant la faute !), Chicago a recollé à la pause (59-59).

Les choses ont commencé à se compliquer pour les hommes d’Erik Spoelstra après le passage aux vestiaires. Discret jusqu’ici, DeMar DeRozan a pris le match à son compte et Chicago s’est envolé au score (78-93) face à un Heat trop attentiste en défense. Les Floridiens ont profité de quelques bonnes séquences de leurs remplaçants, face au banc adverse, pour revenir à l’entame du quatrième quart-temps.

Sur un nouveau panier à 3-points de Max Strus, Miami ne comptait même plus que deux possessions de retard (98-102). Mais avec le retour aux affaires de DeMar DeRozan, ainsi qu’une poignée de lancers-francs manqués au mauvais moment par le Heat, les Bulls ont fini par conclure sans vraiment se faire peur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le festival DeMar DeRozan. Le MVP de la soirée, évidemment. Auteur de seulement neuf points en première période, l’arrière a commencé son festival dans le troisième quart-temps avec 17 points. Le grand copain de Kyle Lowry a profité de « switchs » favorables en visant notamment Tyler Herro en défense. Mais même lorsque Jimmy Butler ou Caleb Martin ont voulu s’occuper de son cas, il a toujours trouvé une parade. Pas maladroit de loin et à l’aise à la création, il a fait le plus gros de ses dégâts dans son habituel jeu en périphérie, avec beaucoup de tirs ligne de fond. En seconde période, le contraste dans le jeu des Bulls a été saisissant lorsqu’il était sur le parquet et lorsqu’il ne l’était pas.

– Le manque d’impact physique du Heat. Rebonds offensifs, interceptions, contres… Les Floridiens ont perdu chacune de ces petites batailles statistiques et ont surtout donné le sentiment d’être dominés physiquement et dans l’envie. Là où Javonte Green (six fautes en 18 minutes) par exemple en face a parfois été trop généreux dans l’effort mais a fait sentir sa présence en allant au contact. Ce déficit explique en partie les difficultés défensives de Miami dans le troisième quart-temps, terminé avec 37 points encaissés. Une période où Bam Adebayo, le leader défensif de l’équipe, s’est peu montré et, en raison de soucis de fautes, a dû être remplacé par Dewayne Dedmon, également en « foul trouble » par la suite.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Vucevic. S’il a manqué d’adresse, le pivot peut au moins se féliciter d’avoir été servi davantage à proximité du cercle pour marquer. À l’image d’un très bon ballon offert en transition par DeMar DeRozan, au milieu du troisième quart-temps, alors que le Monténégrin arrivait en « trailer ». Auteur d’un panier à 3-points important à cinq minutes de la fin, sa seule réussite de loin, le pivot a signé une très grosse performance au rebond (17) et terminé avec le meilleur ratio +/- du match (+16).

✅ Max Strus. Alors que Jimmy Butler et Tyler Herro n’ont pas inscrit le moindre panier dans le jeu, dans l’ultime quart-temps, le remplaçant ne s’est pas posé de question en alignant les paniers primés tout au long de la partie. L’un des rares à surnager derrière les deux hommes forts de son équipe ce soir.

⛔ Kyle Lowry. Soirée noire pour le meneur qui a manqué de précision dans ses transmissions et surtout d’adresse longue distance. Beaucoup trop court sur ses tirs, il a manqué plusieurs occasions de permettre à son équipe de recoller dans les derniers instants.

LA SUITE

Heat (0-1) : réception des Celtics, vendredi

Bulls (1-0) : déplacement à Washington, vendredi