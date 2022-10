Preview 2022/23 | Enfin l’année des Clippers ?

C’est le jour de la reprise et Basket USA achève sa traditionnelle présentation, équipe par équipe, de la nouvelle saison NBA. Celle-ci a, comme chaque année, pris la forme d’un compte à rebours, du pire bilan de la ligue à notre favori pour le titre de champion.

Et ce sont les Clippers qui nous permettent de conclure, aujourd’hui, ce long chapitre des previews, puisque ce sont effectivement eux qui ont aux yeux de la rédaction le plus de chances de succéder aux Warriors, au mois de juin prochain. Pour ce qui serait tout simplement le premier titre de leur histoire !

Il faut dire que, sur le papier, la franchise californienne paraît suffisamment armée pour aller au bout. D’autant plus au regard de sa stabilité collective et du retour de blessure de Kawhi Leonard. À 31 ans, « The Klaw » est maintenant prêt à rejouer et, surtout, à revenir parmi les références de la NBA à son poste. D’ailleurs, aux côtés de Paul George, il faudra bien cela pour ramener en playoffs Los Angeles, qui reste sur une cruelle élimination lors du « play-in » (avec un Paul George à l’isolement après avoir attrapé le Covid-19…) du printemps dernier.

Beaucoup trop affaiblie physiquement en 2021/22, l’escouade de Tyronn Lue espère désormais que son infirmerie ne sera pas autant remplie que par le passé. Même si elle pourra se rassurer quelque peu en se disant qu’elle possède certainement la plus belle profondeur de banc de la ligue et qu’elle pourra donc voir venir, en cas de pépin.

Mais ce n’est évidemment pas le scénario souhaité en Californie, car la fenêtre de titre des Clippers se réduit de saison en saison et, trois ans après la création du duo Leonard/George, et deux ans avant leur déménagement à Inglewood, il n’ont jamais été si proches de réaliser leur rêve…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

— Arrivées : John Wall (Rockets), Moses Brown (Cavaliers), Moussa Diabaté (Draft)

— Départs : Isaiah Hartenstein (Knicks), Rodney Hood, Jay Scrubb (Magic), Xavier Moon

LE JOUEUR À SUIVRE : KAWHI LEONARD

Un an et quatre mois après son dernier match officiel et sa blessure à un ligament croisé, Kawhi Leonard est complètement rétabli et va enfin rejouer avec les Clippers. Un renfort de poids pour la franchise californienne, qui retrouve automatiquement son statut de candidate au titre, après avoir atteint la finale de conférence avec « The Klaw » en 2021, mais aussi après avoir raté les playoffs sans lui en 2022.

Même s’il ne faudra peut-être pas s’attendre à ce qu’il soit immédiatement de retour à son meilleur niveau, on peut néanmoins imaginer que l’ancien joueur des Spurs et des Raptors boostera toute son équipe par sa simple présence, en plus de rehausser le plafond collectif de Los Angeles. Tant offensivement que défensivement, car il s’agissait ni plus ni moins que du meilleur « two-way player » de la ligue avant qu’il ne se blesse grièvement.

La (très) bonne nouvelle pour Kawhi Leonard, c’est que la belle profondeur de banc des Clippers aux postes 3/4 lui permettra de retrouver ses sensations en douceur, sans forcer et sans risquer de trop tirer sur la corde inutilement. Compte tenu de son statut de quintuple All-Star et de double MVP des Finals, c’est en playoffs que le double champion NBA sera attendu, afin de conduire les hommes de Tyronn Lue vers le premier titre de leur histoire…

Moyenne d’âge : 29 ans

Masse salariale : 193.7 millions de dollars (2e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

La force des très grands joueurs est aussi de parvenir à revenir d’une très longue absence (presque) comme si de rien n’était et Kawhi Leonard est décidément fait de ce bois. Dans son style, le double MVP des Finals se (re)greffe à la rotation de Tyronn Lue comme s’il n’en était jamais parti et, plus patron que jamais, il guide les Clippers vers les hauteurs de l’Ouest. La place qui leur était tout simplement promise en ouverture de la saison.

Il faut dire que, derrière « The Klaw », Paul George est également de retour à 100% et très performant de chaque côté du parquet, assumant pleinement sa fonction de lieutenant.

Ainsi, le duo Leonard/George (re)fait des misères aux défenseurs et attaquants adverses tandis que, autour de lui, les soldats du maestro Tyronn Lue jouent leur rôle à merveille. De Reggie Jackson à Ivica Zubac, en passant par Marcus Morris, Norman Powell, Robert Covington, Nicolas Batum, Luke Kennard ou Terance Mann, c’est un groupe particulièrement dense, complet et équilibré qui caracole en tête de sa conférence.

Concernant les quelques incertitudes qui pouvaient entourer ces Clippers, notons que John Wall, à qui il est demandé de jouer sur ses points forts et tout en sobriété, retrouve un bon niveau, alors que les blessures épargnent globalement l’effectif angeleno. Forcément, à l’heure des playoffs, on se prend à rêver en grand dans les rangs californiens et, pour une fois, ce n’est pas pour les Lakers que Los Angeles organise une parade…

LE PIRE SCÉNARIO

Revenir d’une blessure aux ligaments croisés n’est jamais simple, même pour un joueur comme Kawhi Leonard, qui aura besoin d’au moins une saison de transition avant d’espérer retrouver son meilleur niveau. Un contretemps dont se seraient bien passés les Clippers, qui peuvent certes compter sur un bon Paul George, mais qui naviguent à vue. Ce groupe manque en effet toujours d’un leader vocal et d’une véritable alchimie collective.

Heureusement, malgré quelques blessures, Tyronn Lue peut s’appuyer sur un groupe de soldats efficaces, solides et complémentaires pour faire le dos rond face aux difficultés : Reggie Jackson, Ivica Zubac, Marcus Morris, Norman Powell, Robert Covington, Nicolas Batum, Luke Kennard et Terance Mann. Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de minutes pour tout ce beau monde et certains finissent par se frustrer, à l’image de Jackson, Morris ou encore Powell. De quoi rendre le vestiaire explosif, sans personne pour recadrer le groupe vers ses priorités collectives.

Isaiah Hartenstein n’ayant pas été remplacé, Ivica Zubac se sent également très seul dans la raquette, Moses Brown et Moussa Diabate n’étant pas disponibles en permanence avec leurs « two-way contracts » et n’étant de toute façon pas (encore) des solutions fiables face aux meilleurs pivots de la ligue.

Par conséquent, si la franchise de Los Angeles atteint tout de même directement les playoffs grâce à son effectif pléthorique, ses limites collectives affichées tout au long de la campagne ressurgissent et se paient cash contre un adversaire plus affûté. La sortie de route est donc prématurée et on en vient surtout à se demander si cette équipe pourra, avec sa marge de manœuvre restreinte, tenir un jour son rang dans les grands rendez-vous…

