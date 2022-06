Draft 2022 | Notre Mock Draft 2.0

La Draft 2022 aura lieu ce soir, le 23 juin, au Barclays Center. Un retour à la normale pour l’évènement, après des éditions 2020 et 2021 perturbées par la pandémie. Voici donc la seconde et dernière édition de notre « Mock Draft », qui tient ainsi compte des dernières tendances, des dernières rumeurs mais également des besoins des équipes.

Un exercice qui est avant tout l’occasion de présenter les forces et les faiblesses des principaux prospects.

#1 Orlando Magic

Le choix : Jabari Smith Jr.

(19 ans)

Premier choix, et premier changement majeur en comparaison à notre « Mock Draft 1.0 ». Au début du mois, c’est Chet Holmgren qui occupait notre première position, en direction du Magic. Depuis, la situation autour de ce choix a changé, des tendances se sont dégagées et celles-ci tendaient le plus souvent vers une sélection de Jabari Smith Jr. par Orlando, ce jeudi 23 juin.

Un intérêt qui semble réciproque, puisque l’intéressé expliquait récemment qu’il ne se projetait que dans le Top 2. C’est donc sans surprise que nous apprenions aussi qu’il n’avait rencontré que le Magic et le Thunder, détenteurs des deux premiers choix, durant son processus pré-Draft.

Dans la jeune escouade du Magic, qui débute à peine sa reconstruction, l’arrivée de Jabari Smith Jr. fait sens puisqu’il comblerait d’emblée un manque sur le poste 4.

Il intégrerait en effet directement un cinq majeur déjà en place depuis la saison dernière, aux côtés de Cole Anthony et Jalen Suggs sur les lignes arrières, Franz Wagner sur l’aile et Wendell Carter Jr. au poste de pivot. Excellent shooteur extérieur, il apportera un peu de variation à l’attaque du Magic, et son potentiel défensif élevé permettra au club d’avoir un peu plus de certitudes dans ce domaine, notamment au large.

Les alternatives : Chet Holmgren, Paolo Banchero

L’autre choix qui s’offre au Magic est évidemment Chet Holmgren. La tige de Gonzaga ne semble plus être le favori pour le premier choix de la Draft 2022, mais sa cote demeure absolument intacte et la possibilité qu’il soit le premier nom appelé par Adam Silver ne peut donc pas être complétement écartée.

Le natif du Minnesota serait un choix tout aussi cohérent que celui de Jabari Smith Jr, et brillerait dans un autre domaine que l’ancien d’Auburn : moins de tir extérieur, mais davantage de taille dans la peinture et une meilleure protection du cercle.

N’oublions pas Paolo Banchero puisque sa cote est remontée en flèche depuis lundi… Comme en 1993, dans l’échange entre Chris Webber et Penny Hardaway, le Magic pourrait choisir Paolo Banchero pour le transférer aux Rockets, et ainsi récupérer un joueur ou un choix de Draft supplémentaire.

#2 Oklahoma City Thunder

Le choix : Chet Holmgren

(20 ans)

Du fait de notre changement de choix dès la première position, Chet Holmgren glisse d’une place et devient notre deuxième choix. Comme on l’avait évoqué dans la première édition de cette Mock Draft, la position du Thunder est particulièrement confortable puisque le club sélectionnera le joueur que le Magic aura décidé de ne pas choisir.

Dans cette équipe du Thunder qui se reconstruit, Chet Holmgren est un choix qui fait sens. Le secteur intérieur du club de Sam Presti n’est pas très fourni, pour ne pas dire désert, et l’ancienne tour de contrôle de Gonzaga pourrait alors s’y installer tranquillement, sans trop de concurrence.

On l’imagine plutôt sur le poste 4, au moins durant sa première année, aux côtés du vétéran Derrick Favors qui apporterait un peu d’expérience (et de poids) sur le poste 5. Plus complet que l’ancien joueur du Jazz en défense, notamment grâce à sa capacité à « switcher » sur les écrans, Chet Holmgren pourra peser sur la défense collective du Magic dans ce contexte, sans trop souffrir de son déficit physique dans la raquette.

Bien sûr, le Thunder voudra aussi l’utiliser comme pivot pour le rapprocher du cercle et profiter de ses qualités de dissuasion : il pointait tout de même à 3.7 contres par match la saison dernière avec Gonzaga. Mais on imagine plutôt ce cas de figure face aux remplaçants dans un premier temps, quand la densité physique des pivots adverses est moins importante.

Les alternatives : Jabari Smith Jr, Shaedon Sharpe

Si le Magic décide de choisir Chet Holmgren à la première place, alors le Thunder choisira évidemment Jabari Smith Jr. Mais peut-être qu’une autre option, plus « risquée », est à envisager : la piste Shaedon Sharpe.

Le Canadien, que les Blazers semblent décidés à sélectionner s’il est disponible en 7e position, privilégierait le Thunder comme destination favorite. L’attrait semble réciproque, et le talentueux mais mystérieux arrière pourrait alors former un duo 100% « Made in Canada » avec Shai Gilgeous-Alexander, pierre angulaire de la reconstruction du club.

#3 Houston Rockets

Le choix : Paolo Banchero

(19 ans)

Pas de changement dans le Texas, avec la sélection de Paolo Banchero en 3e position par les Rockets.

Un choix attendu et logique pour les Rockets, qui offriraient à Jalen Green un partenaire sur « pick-and-roll » de calibre All-Star, et s’offriraient surtout le deuxième maillon fort de leur reconstruction.

Au sein d’une équipe de Houston toujours tournée vers l’attaque, Paolo Banchero serait donc un très gros atout sur « pick-and-roll », et plus globalement dans la raquette grâce à sa capacité à se créer son tir à mi-distance et son aisance près du cercle.

Son association dans la raquette avec Alperen Sengun, bon créateur et passeur, peut faire de Houston une équipe très fun en attaque. À défaut de bien défendre…

Les alternatives : Jaden Ivey

Existe-t-il vraiment une autre option pour les Rockets ? C’est peu probable, mais si c’est le cas, alors Jaden Ivey est l’autre choix.

Alors que Kevin Porter Jr. n’est pas un meneur naturel, et que association avec Jalen Green ne semble pas vraiment viable à terme, les Rockets pourraient se laisser tenter par une association de leur jeune vedette avec Jaden Ivey. Lui non plus n’est pas un meneur pur, mais il est un porteur de balle capable de créer, et il est un meilleur défenseur que Jalen Green.

Les deux jeunes explosifs arrières formeraient en tout cas un « backcourt » absolument sensationnel.

#4 Sacramento Kings

Le choix : Keegan Murray

(21 ans)

Troisième changement en quatre choix dans cette Mock Draft 2.0 : nous remplaçons Jaden Ivey par Keegan Murray pour ce 4e choix des Kings. Non pas car nous jugeons que l’ailier d’Iowa est un meilleur choix que l’ancien de Purdue, mais surtout car les dernières tendances à ce sujet semblent aller en ce sens.

Le choix des Kings est effectivement un sujet copieux ces dernières semaines.

La franchise de « SacTown » semble bien décidée à transférer ce 4e choix pour se renforcer avec des joueurs plus établis, tandis que Jaden Ivey semble très distant des Kings. Cerise sur le gâteau, Vivek Ranadive et Mike Brown, respectivement propriétaire et nouveau coach des Kings, semblent de plus en plus conquis par le profil de Keegan Murray, qui serait devenu le favori si le club venait à conserver ce 4e choix.

Les alternatives : un transfert

La situation des Kings est si particulière à l’approche de la Draft, que leur alternative est en réalité leur premier choix. Tout porte en effet à croire que le club va transférer son 4e choix dans les prochaines heures, avec les Knicks, les Pistons et les Pacers comme interlocuteurs principaux.

#5 Detroit Pistons

Le choix : Jaden Ivey

(20 ans)

Jaden Ivey est le choix évident pour les Pistons, tout simplement car il est certainement le meilleur joueur disponible à ce stade de la Draft. Après une très bonne saison « sophomore » avec Purdue, le joueur de 20 ans s’est imposé comme le meilleur arrière de la cuvée, et s’invite pour certains observateurs dans la même catégorie que les trois intérieurs attendus avant lui.

À Detroit, il intégrerait un cinq majeur qui a peu de certitudes, hormis Cade Cunningham, surtout depuis le transfert de Jerami Grant à Portland.

En attaque, il serait dans une situation idéale, car associé à un porteur de balle élite. Un contexte qui lui permettrait de se concentrer surtout sur le « scoring », tout en apportant sa défense face aux arrières adverses.

Les alternatives : Shaedon Sharpe

Difficile d’imaginer les Pistons faire l’impasse sur Jaden Ivey, mais si c’est le cas pour quelconque raison, alors Shaedon Sharpe est la piste la plus probable. Même si sa sélection représente un risque, les Pistons peuvent se le permettre car la présence de Cade Cunningham ôtera des responsabilités des épaules du Canadien.

#6 Indiana Pacers

Le choix : Shaedon Sharpe

(19 ans)

Après avoir posé les toutes premières bases de leur reconstruction en récupérant le très bon Tyrese Haliburton durant la saison, les Pacers peuvent compléter leur traction arrière avec Shaedon Sharpe. C’est sans le moindre doute le meilleur joueur disponible en sixième position, et ses qualités de scoreur à gros volume sont complémentaires avec le profil de créateur sur « pick-and-roll » de l’ancien meneur des Kings.

Les présences de Malcolm Brogdon et Chris Duarte sur le même poste ne devraient pas influencer le choix des Pacers. En sixième position, il faut choisir le meilleur joueur disponible, indépendamment du poste, et bricoler ensuite. En particulier quand ce joueur en question a le potentiel de Shaedon Sharpe. Surtout que le premier est très probablement amené à être transféré, et que le second peut évoluer soit en sortie de banc, soit sur l’aile dans le cinq majeur.

Par ailleurs, le contexte des Pacers est intéressant pour Shaedon Sharpe, car la franchise est dans l’ensemble assez peu médiatisée. C’est une aubaine pour un joueur qui n’a pas joué l’an passé, qui inquiète autant qu’il fascine et qui pourrait, dans l’Indiana, débuter tranquillement sa carrière alors que les attentes autour de lui seront grandes.

Les alternatives : Dyson Daniels, AJ Griffin

Si Shaedon Sharpe n’est plus disponible, ou si les Pacers décident de partir dans une autre direction, alors Dyson Daniels et AJ Griffin font sens. Le premier par sa défense, en tant que porteur de balle secondaire aux côtés de Tyrese Haliburton, le second par son potentiel profil de « 3&D », dans l’aile.

#7 Portland Trail Blazers

Le choix : Dyson Daniels

(19 ans)

Plus bas dans notre première édition, Dyson Daniels grimpe de quelques places et prend la direction de Portland. Même si la traction arrière du club de l’Oregon s’annonce bouchée l’an prochain, avec la paire Damian Lillard – Anfernee Simons qui devrait consommer la majorité des minutes, l’arrivée de l’Australien à leurs côtés fait sens car il est un bien meilleur défenseur.

Pour franchir un cap, les Blazers ont besoin de progresser défensivement, et Dyson Daniels est le meilleur défenseur extérieur de cette Draft 2022. Par ailleurs, l’ancien pensionnaire de la Team Ignite possède un bon potentiel de créateur, mais n’est pas vraiment un porteur de balle principal. À Portland, il pourrait créer en sortie de banc, ou alors endosser un rôle de porteur de balle secondaire ou tertiaire idéal pour lui.

Les alternatives : AJ Griffin, Bennedict Mathurin

Si les Blazers misent plutôt sur un renfort offensif, AJ Griffin ou Bennedict Mathurin sont des pistes à sérieusement considérer. Les deux sont des ailiers athlétiques, capables de s’intégrer dans le jeu très offensif des Blazers, sont d’excellents shooteurs extérieurs et dotés d’un potentiel dans la création du tir. Dans une attaque qui va tourner autour des décisions de Damian Lillard et Anfernee Simons sur « pick-and-roll », un scoreur extérieur serait un renfort utile à Portland.

#8 New Orleans Pelicans

Le choix : Bennedict Mathurin

(20 ans)

Après un formidable exercice 2021/22, ponctué par une série honorable face aux Suns en playoffs, les Pelicans doivent, et peuvent capitaliser durant l’intersaison. Ce huitième choix, acquis par le club dans le transfert d’Anthony Davis en 2019, va permettre de sélectionner un des meilleurs joueurs de la cuvée 2022.

On mise sur Bennedict Mathurin, l’explosif arrière d’Arizona. Scoreur athlétique, adroit de loin et qui a montré un potentiel certain dans la création de son tir, le Canadien peut être un renfort de poids sur le banc des Pelicans. Puissant et aérien, il aime les finitions en altitude au cercle après une course en transition : un trait de son jeu qui collerait très bien avec le tempo offensif élevé de la troupe de Willie Green.

Les alternatives : Johnny Davis, AJ Griffin

Toujours dans le profil de l’arrière scoreur, Johnny Davis ferait sens pour les Pelicans. S’il est moins aérien et adroit derrière l’arc que Ben Mathurin, l’ancien Badger serait toutefois précieux sur demi-terrain, grâce à son jeu offensif développé à mi-distance. Sinon, il y a l’option du « sniper » au potentiel défensif avec AJ Griffin.

#9 San Antonio Spurs

Le choix : Jeremy Sochan

(19 ans)

Beaucoup de pistes envisageables pour les Spurs avec ce 9e choix. On fait le choix de la sécurité avec Jeremy Sochan et son jeu « all-aound ». L’ailier-fort « freshman » à Baylor la saison passée a tout du futur « role player » de luxe, grâce à son activité défensive et sa marge de progression en attaque. En sortie de banc, il peut être immédiatement un joueur d’impact dans la rotation de Gregg Popovich.

Surtout qu’il évolue sur un poste « faible » à San Antonio, et que le club a souvent fait le choix, par le passé, de miser sur des joueurs au plafond moyennement élevé, mais au plancher très haut.

Il correspond tout à fait à la culture du club.

Les alternatives : Jalen Duren

Si le choix de Jeremy Sochan est celui de la sécurité, typique des Spurs, il existe d’autres options pour les Texans, plus axées sur le potentiel.

Pas assez bons pour viser beaucoup mieux que le « play-in », pas enclins à basculer dans une stratégie totale de « tanking », les Spurs sont à la croisée des chemins. La jeune garde du club est talentueuse, mais aucun joueur ne semble avoir un plafond remarquablement élevé, même si Dejounte Murray a signé une saison All-Star.

Il est donc peut-être l’heure pour les Spurs de miser sur le potentiel à la Draft. La sélection de Josh Primo à la douzième position de la Draft 2021, alors que l’arrière canadien a encore beaucoup de travail, allait en ce sens.

Cette année, on imagine une stratégie similaire, qui mènerait tout droit à Jalen Duren. À ce stade de la Draft, le musculeux pivot de 18 ans n’est pas le meilleur joueur disponible à l’instant T, mais il possède certainement le plus gros potentiel. Énorme athlète au potentiel défensif immense, il a besoin d’un cadre solide pour se développer et atteindre pleinement son meilleur niveau : difficile de trouver meilleur cadre que celui des Spurs pour y parvenir.

#10 Washington Wizards

Le choix : Johnny Davis

(20 ans)

Fort d’un « workout » réussi avec la franchise de la capitale américaine, Johnny Davis est probablement le favori pour ce 10e choix des Wizards. Scoreur sur gros volume avec Wisconsin la saison dernière (19.7 points sur 15.9 tirs), l’arrière changerait naturellement de rôle à Washington, et se muerait en lieutenant de Bradley Beal, Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma.

Très fort à mi-distance et finisseur capable au cercle, il manque de constante derrière l’arc et brille plutôt avec la balle dans ses mains. Raison pour laquelle on l’imagine comme un des porteurs de balle en sortie de banc. Défensivement, il est coriace et deviendrait aussitôt un des meilleurs joueurs du club dans cet exercice.

Les alternatives : Tyty Washington Jr.

Les Wizards ont un deuxième besoin majeur : un créateur. L’expérience Spencer Dinwiddie était infructueuse la saison passée, et le seul Bradley Beal ne suffit pas à faire tourner l’attaque du club. L’escouade du District de Columbia serait avisée de mettre la main sur un porteur de balle secondaire : Tyty Washington Jr. est capable de tenir ce rôle.

Créatif sur « pick-and-roll » mais parfois sous-utilisé par John Calipari à Kentucky au cours de la saison écoulée, le meneur pourrait s’éclater chez les Wizards, dans une attaque espacée, avec un pivot capable aussi bien d’écarter le jeu que de profiter de sa taille au poste bas, et des extérieurs qui n’ont pas peur de déclencher derrière l’arc.

#11 New York Knicks

Le choix : Malaki Branham

(19 ans)

Après une saison 2021/22 très décevante alors que le club avait l’avantage du terrain en playoffs la saison précédente, les Knicks doivent faire quelques ajustements pour retrouver des couleurs l’an prochain. Parmi les gros problèmes de Tom Thibodeau et sa troupe l’an dernier : une attaque souvent statique et grippée.

Ce onzième choix devrait donc logiquement servir à recruter un bon attaquant. Qui peut être Malaki Branham. Scoreur ultra efficace avec Ohio State la saison dernière (14 points à 50% aux tirs), l’arrière changerait naturellement de rôle à New York, mais il apporterait de la profondeur au banc de « Thibs ».

Excellent à mi-distance et finisseur fiable au cercle, il saura se débrouiller en attaque. En défense, il a du potentiel mais devra progresser rapidement pour se mettre l’exigeant coach des Knicks dans sa poche.

Les alternatives : AJ Griffin, Tyty Washington Jr.

Les Knicks peuvent aussi continuer à piocher dans le réservoir Kentucky, qu’ils connaissent bien. Le choix de Tyty Washington Jr. ne serait pas dénué de sens, même si le meneur ferait finalement doublon avec Immanuel Quickley, sur lequel les Knicks comptent clairement. Mais sa maitrise du « pick-and-roll » serait un renfort utile à l’attaque des Knicks, qui a sévèrement manqué de créativité l’an passé.

Sinon, l’option AJ Griffin est intéressante, car l’ancien Dukie est un très, très bon shooteur à 3-pts. Un profil idéal pour évoluer avec RJ Barrett et Julius Randle, plus proches du cercle.

#12 Oklahoma City Thunder

Le choix : AJ Griffin

(18 ans)

Parti plus haut dans notre première Mock Draft, AJ Griffin glisse de quelques places et prend la direction du Thunder. Après Chet Holmgren en 2e position, Sam Presti sélectionne un autre joueur à haut potentiel en fin de « lottery ».

Capable d’intégrer le 5 majeur dans l’aile dès ses débuts, très adroit derrière l’arc (44.7% sur 4.1 tentatives) et solide en défense, il incarne ce potentiel « 3&D » dont le Thunder pourrait avoir besoin pour accélérer sa reconstruction. Associé à la paire d’arrières Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, deux très bons créateurs, il pourrait se montrer très utile en « catch-and-shoot » et apporterait un peu de variation à l’attaque d’OKC.

Les alternatives : Ousmane Dieng

Si le Thunder veut à nouveau miser sur le potentiel, Ousmane Dieng est une cible logique. L’ailier français a un plafond élevé, mais il est encore loin de l’atteindre car son développement personnel n’est pas terminé.

Dans une équipe qui reconstruit et qui prend le temps de faire jouer ses jeunes, il pourrait se développer sans pression et sans brûler les étapes.

#13 Charlotte Hornets

Le choix : Ochai Agbaji

(22 ans)

Décevants en défense depuis deux saisons, les Hornets pourraient miser sur le meilleur « 3&D » de cette Draft 2022 pour progresser dans ce domaine.

En fin de « lottery », Ochai Agbaji fait effectivement sens à Charlotte, pour apporter défense extérieure et tir derrière l’arc autour de la plaque tournante de l’attaque, LaMelo Ball. Capable aussi d’endosser un rôle de créateur secondaire ou tertiaire en sortie de banc, le MOP du dernier « Final Four » est le « vétéran » de cette cuvée et s’inscrit parfaitement dans la chronologique du club, qui veut cesser de stagner pour enfin passer un cap.

Les alternatives : Tari Eason

Défenseur polyvalent, Tari Eason serait également un choix malin de la part des Hornets. Même si, à l’inverse de Mark Williams, il évolue sur un poste bouché en Caroline du Nord, puisque Miles Bridges, Gordon Hayward, Jalen McDaniels, Kelly Oubre Jr. et PJ Washington Jr. se partagent déjà les minutes sur les postes 3 et 4…

#14 Cleveland Cavaliers

Le choix : Tyty Washington Jr.

Avec le dernier protégé de John Calipari, les Cavaliers tiendraient leur créateur en sortie de banc, que les Cavaliers convoitent tant en relais de Darius Garland. Dans la lignée des arrières passés par Kentucky, Tyty Washington Jr. est un joueur inspiré sur « pick-and-roll », capable aussi bien de se créer un tir en sortie de dribble que de lâcher le cuir pour un coéquipier.

Il n’est pas un athlète de premier ordre, donc il joue à son rythme, en maitrise. On l’image facilement comme sixième ou septième homme de cette ambitieuse équipe de Cleveland, dès sa saison rookie.

Les alternatives : Tari Eason, Ousmane Dieng

Si les Cavaliers partent dans une autre direction, pourquoi ne pas tenter le coup sur un ailier ? Si son jeu offensif est encore en chantier, Tari Eason pourrait aider les Cavaliers en sortie de banc, grâce à son sens du rebond et surtout sa polyvalence en défense. Le Français Ousmane Dieng serait lui plutôt un pari sur le long terme. Dans une équipe qui monte en puissance, en relais de Lauri Markkanen ou Isaac Okoro, il pourrait prendre le temps de poursuivre son développement.

#15 Charlotte Hornets

Le choix : Mark Williams

Pivot | 2m13 | 110kg | Duke (24 minutes)

11.2 points, 7.4 rebonds, 2.8 contres

+ La protection du cercle

+ Potentiel du tir à mi-distance

− L’agressivité près du cercle

#16 Atlanta Hawks

Le choix : Tari Eason

Ailier-fort | 2m03 | 98kg | LSU (24 minutes)

16.9 points, 6.6 rebonds, 1.9 interception

+ Polyvalent en défense

+ Athlète imposant au cercle

− Stabiliser la mécanique de tir

− Beaucoup de fautes bêtes

#17 Houston Rockets

Le choix : Jalen Duren

Pivot | 2m10 | 113kg | Memphis (25 minutes)

12 points, 8.1 rebonds, 1.3 passe, 2.1 contres

+ Potentiel défensif

+ Finisseur puissant

+ Tir à mi-distance possible

− Fondamentaux friables

#18 Chicago Bulls

Le choix : EJ Liddell

Ailier-fort | 2m01 | 109kg | Ohio State (33 minutes)

19.4 points, 7.4 rebonds, 2.5 passes

+ Potentiel de « stretch 4 »

+ « NBA Ready »

− Rôle limité

− Polyvalence défensive

#19 Minnesota Timberwolves

Le choix : Ousmane Dieng

Ailier | 2m08 | 98kg | NZ Breakers (20 minutes)

8.9 points, 3.2 rebonds

+ Le potentiel de « point-forward »

+ Capable de créer son tir

− L’efficacité aux tirs

− La défense loin du ballon

#20 San Antonio Spurs

Le choix : Jalen Williams

Arrière | 1m98 | 88kg | Santa Clara (35 minutes)

18 points, 4.4 rebonds, 4.2 passes

+ Le tir, en réception ou sortie de dribble

+ Un bon passeur

− La finition au cercle

#21 Denver Nuggets

Le choix : Jaden Hardy

Arrière | 1m93 | 90kg | G-League Ignite (32 minutes)

17.1 points, 4.6 rebonds, 3.2 passes

+ Un scoreur trois niveaux

− L’efficacité aux tirs

#22 Memphis Grizzlies

Le choix : Kennedy Chandler

Meneur | 1m83 | 78kg | Tennessee (31 minutes)

13.9 points, 3.2 rebonds, 4.7 passes, 2.2 interceptions

+ Un porteur de balle rapide et percutant

+ La création

− Le tir extérieur

− Déficit de taille

#23 Philadelphia 76ers

Le choix : Kendall Brown

Ailier | 2m03 | 93kg | Baylor (27 minutes)

9.7 points, 4.9 rebonds, 1.9 passe

+ Athlète aérien qui finit bien au cercle

+ Potentiel défensif

− Le tir extérieur

#24 Milwaukee Bucks

Le choix : Walker Kessler

Pivot | 2m16 | 111kg | Auburn (26 minutes)

11.4 points, 8.1 rebonds, 4.6 contres

+ Protection élite du cercle

+ Un bon toucher près du cercle

− Manque d’explosivité

#25 San Antonio Spurs

Le choix : Nikola Jovic

Ailier | 2m08 | 93kg | KK Mega Soccerbet (28 minutes)

12 points, 4.8 rebonds, 3.7 passes

+ La vista à l’européenne sur « pick-and-roll »

+ Brille en transition

− Effort défensif irrégulier

− Tir extérieur

#26 Houston Rockets

Le choix : Dalen Terry

Arrière | 2m01 | 88kg | Arizona (28 minutes)

8 points, 4.8 rebonds, 3.9 passes

+ Un défenseur alerte qui ne baisse jamais sa garde

+ Le tir à 3-points en « catch-and-shoot »

− La création du tir

#27 Miami Heat

Le choix : Blake Wesley

Arrière | 1m96 | 84kg | Notre Dame (29 minutes)

14.4 points, 3.7 rebonds, 2.4 passes

+ Potentiel de scoreur trois niveaux

+ Défenseur athlétique

− Précipitation en attaque

#28 Golden State Warriors

Le choix : Jake LaRavia

Ailier | 2m05 | 105kg | Wake Forest (34 minutes)

14.6 points, 6.6 rebonds, 3.7 passes

+ Basketteur complet

+ La vision de jeu

− Profil athlétique

#29 Memphis Grizzlies

Le choix : MarJon Beauchamp

Ailier | 1m98 | 90kg | G-League Ignite (36 minutes)

15.1 points, 7.3 rebonds, 2.3 passes, 1.6 interceptions

+ Attaquant athlétique qui finit au-dessus du cercle

+ Les rebonds

+ Défenseur hargneux

− L’efficacité du tir extérieur

#30 Denver Nuggets

Le choix : Andrew Nembhard

Meneur | 1m96 | 88kg | Gonzaga (32 minutes)

11.8 points, 3.4 rebonds, 5.8 passes, 1.6 interception

+ Un chef d’orchestre sur « pick-and-roll »

+ L’expérience Gonzaga

− Athlète moyen sur un poste clé