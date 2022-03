Éliminé au deuxième tour du tournoi final universitaire (en prolongation face à North Carolina), le tenant du titre, Baylor, va également perdre deux de ses meilleurs joueurs la saison prochaine.

Comme le veut la tradition à cette époque de l’année, bon nombre de jeunes joueurs annoncent leur volonté de présenter leur nom à la prochaine Draft NBA et, à Baylor, il s’agit de l’arrière freshman, Kendall Brown (2m03, 18 ans) et du meneur senior James Akinjo (1m85, 21 ans). Bien qu’ils aient tous deux encore la possibilité de rester à la fac, ils ont annoncé sur leur compte personnel qu’ils étaient prêts à passer le cap.

Kendall Brown, en particulier, a de bonnes chances de voir son nom appelé au premier tour après une saison à 10 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne. Fiston d’un ancien Globetrotter et ancienne recrue cinq étoiles, il est pour le moment annoncé autour de la 25e position.

« Je me sens vraiment chanceux d’avoir pu engranger cette année d’expérience à l’université de Baylor. On a accompli tellement de choses avec l’équipe et on a progressé ensemble. »

De son côté, James Akinjo est un meneur plus expérimenté, lui qui a partagé sa carrière universitaire entre trois équipes : Georgetown, Arizona et donc Baylor.

À 13 points et 6 passes de moyenne (meilleur passeur de sa conférence), il a lui aussi de bonnes chances d’atterrir en NBA, même si son profil de meneur de petite taille va peut-être le forcer à attendre le deuxième tour.

« Merci au coaching staff de Baylor de m’avoir si bien accueilli dans l’équipe, et à mes coéquipiers de m’avoir aidé à progresser chaque jour », a-t-il ainsi commenté au sujet de cette décision.