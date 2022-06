Jerami Grant transféré à Portland !

Les préparatifs de la Draft 2022 et de la « free agency » sont officiellement lancés dans le Michigan : ESPN annonce en effet que les Pistons envoient Jerami Grant à Portland, en échange d’un premier tour de la Draft 2025, qui appartenait initialement à Milwaukee.

Une information importante, car cela signifie que le choix se situera certainement en fin de premier tour de la Draft 2025, puisque les Bucks, sauf cataclysme, devraient continuer à occuper les premiers rôles de la conférence Est d’ici trois ans.

Les deux clubs s’échangent aussi leurs choix du second tour : Detroit détient désormais le 36e choix, tandis que Portland choisira en 46e position (en plus du 57e). De plus, les Pistons obtiennent dans l’échange deux choix du second tour en provenance des Blazers : un pour la Draft 2025, l’autre pour la Draft 2026 (le plus favorable entre Portland et New Orleans).

Pour les Blazers, qui voulaient rassurer et entourer Damian Lillard cet été, c’est assurément une belle opération : Jerami Grant débarque dans l’Oregon sans que le 7e choix ne soit inclus dans l’affaire. Un Grant qui suit les traces de son papa, Harvey, ancien joueur de Portland.

Du côté des Pistons, le transfert était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, mais on peut être surpris par la maigre contrepartie obtenue en échange de l’ailier-fort. En tout cas, en se délestant de la dernière année de contrat à 20.9 millions de dollars de Jerami Grant, le club du Michigan allège ses finances, à une semaine de l’ouverture de la « free agency ».