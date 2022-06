Passé par Orlando et Oklahoma City pour des « workouts », respectivement détenteur du premier et deuxième choix de la prochaine Draft, Jabari Smith Jr. (19 ans, 2m08 pour 100kg) n’a pas l’intention d’aller rendre visite à d’autres franchises NBA. Son raisonnement est simple : s’il n’est pas choisi en n°1, il le sera forcément en n°2 !

« Je ne vois pas tomber plus bas que le deuxième choix », affirme-t-il sans sourciller dans le Houston Chronicle. « Je garde cette mentalité à l’approche [de la Draft]. C’est pour ça que je me suis tenu à ces deux [franchises]. »

Il faut dire qu’avec 17 points et 7 rebonds, à 43% de réussite dont 42% à 3-points pour son année freshman à Auburn, Jabari Smith Jr. a donné suffisamment de garanties sur son talent. Dans la lignée d’un Jaren Jackson Jr. avec sa polyvalence et son talent aussi bien offensif que défensif, il ne s’attend pas à attendre le soir de la Draft…

« Je suis parfait [pour le choix n°1] grâce à ma capacité à peser sur le jeu des deux côtés du terrain, ainsi que mon tir extérieur et parce que je peux peser à un jeune âge, avec une belle marge de progression. C’est pour ça que je me vois bien en n°1. »

« Je peux m’adapter à tous les effectifs »

Meilleur freshman de sa conférence, la SEC, mais aussi du pays, Jabari Smith Jr. vise le haut du panier le 23 juin prochain, mais il sait aussi que ce sera un moment fondateur dans sa carrière. Le début de sa carrière professionnelle, avec tout ce que cela implique en responsabilités et en apprentissage.

« Ça signifierait énormément pour moi. Beaucoup de grands joueurs ont été choisis en n°1. Ce serait énorme pour moi. Mais c’est simplement une superbe opportunité pour moi d’atteindre le niveau supérieur et de montrer ce que je peux y faire. C’est un moment important. »

Invité évident de la « Green Room », il est un joueur qui peut changer le destin de sa future franchise NBA avec sa taille et ses qualités techniques. À Orlando comme à Oklahoma City, il aura du pain sur la planche…

« Je me vois comme un défenseur, qui influence la victoire et qui fera toujours tout ce dont l’équipe a besoin, que ce soit de rentrer des tirs ou courir en contre-attaque. Je suis capable de changer défensivement sur les postes de 1 à 5. Je peux garder mon joueur en face de moi et poser des problèmes sur les duels. Je peux jouer sur les postes 3, 4 et 5 et, avec ma capacité à tirer de loin et étirer les défenses, je peux m’adapter à tous les effectifs. »

